Schimpfen kann jeder, viele regen sich – zu Recht – über die vielen vermüllten Stellen in der Stadt auf. Dass es aber auch anders geht, zeigt das Beispiel der beiden Villinger Stefan Fischer und Nina Wesely: Sie haben sich auch geärgert über den Müll, den sie täglich sehen, wenn sie in die Stadt laufen. Aber anstatt nur zu schimpfen, haben sie kurzerhand selbst angepackt und den Müll weggeräumt. Da ein Großteils des Mülls unterhalb der Brücke kurz vor der Albert-Schweitzer-Schule liegt, ist zu vermuten, dass einige der Müllverursacher Schüler sind. Hier wäre die Frage, ob auch mal die Schule zu einem Müll-Sammel-Tag aufruft, um so das Bewusstsein der Schüler zu schärfen.

Nina Wesely und Stefan Fischer sind ein gutes Beispiel für Bürgerengagement und es wäre schön, wenn es viele Nachahmer gibt. Dieses Engagement hat aber zwei Seiten: Man muss auch bedenken, dass es nicht Aufgabe einzelner Bürger sein kann, für eine saubere Stadt zu sorgen. Hier sind alle in der Pflicht und vor allem muss die Stadt schauen, dass sie ein tragfähiges Konzept findet, wie die Stadt nachhaltig sauberer wird und vor allem sauber bleibt. Es gibt durchaus gute Ideen in anderen Städten, aber dafür wäre auch mehr Personal notwendig: Müllsünder könnten konsequenter geahndet, die Mülleimer öfter geleert und so weiter. So ist es auch eine Entscheidung des Gemeinderates und der Verwaltung, wie sehr ihnen eine saubere Stadt wirklich am Herzen liegt.

