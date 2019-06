Man kennt Romeo und Julia. Das reicht in der Regel. Nicht so der Theater-AG des Gymnasiums am Romäusring unter der Leitung von Rico Knothe und Christian Wallner. Sie greifen auf viel ältere Quellen des Stoffes zurück. In zwei Jahrtausenden Kulturgeschichte gab es unzählige Bearbeitungen der Hero-und-Leander-Sage. Die Theater-AG gibt der tragischen Liebesgeschichte in einer starken Ensemble-Leistung eine unerwartete Aktualität.

Das Schultheater des Gymnasiums am Romäusring bietet „Hero und Leander“. | Bild: Gymnasium am Romäusring

Das Stück beginnt dort, wo die Sage endet, aber mit einem Ende, das die Sage so nicht kennt: Leander ist tot und wird zu Grabe getragen. Doch anders als in der Sage lebt Hero noch und nimmt trauernd an der Beerdigung teil. Sie ist verzweifelt und stört das Zeremoniell der Trauergesellschaft. Hero widerstrebt es offensichtlich, den Toten unter die Erde zu bringen, bevor man sich nicht der Geschichte vergewissert hat, die zu seinem Ende führte. So beschließt man, mehrere Varianten der Liebesgeschichte durchzuspielen, so wie sie sich die anderen Beteiligten in Erinnerung rufen oder auch nur vorstellen.

Der Gänsehautmoment der Anfangsszene löst sich in ein lockeres, teils richtig komisches Ausprobieren verschiedener „Narrative“. Die Truppe realisiert das mit beindruckender Spielfreude in wechselnden Rollen, die jeweils durch Austauschen und neu Drapieren der schwarzen Tücher über dem einheitlichen Weiß der Kostüme eingenommen werden. Mittendrin die trauernde Hero, die den anderen ständig im Weg ist. Mittendrin auch Leander im offenen Sarg, der hochkant gewuchtet und abgestellt wird. Als Toter wird er stummer Zeuge des Treibens auf seiner eigenen Beerdigung.

Die Komik ist herrlich, eine grandiose Regie-Idee und wunderbar herausgespielt. Aber die Akteure der Fest- beziehungsweise Trauergesellschaft reden heftig auf die wechselnden Darsteller der beiden Protagonisten ein, ringen darum, jeweils ihre persönliche Variante des Geschehens zu bestimmen und dargestellt zu sehen. Das Spiel im Spiel wird zur eigentlichen Handlung.

Die Show bricht ab. In einem letzten Moment der Komik steigt Leander aus dem Sarg, und man erlebt die Szene in Heros Zimmer im Turm am Meer aus der Sicht der beiden Liebenden. Da löscht Hero das Licht ihrer Fackel, das Leander den Weg über das Wasser zu ihr gezeigt hat. Sie tut es im Gefühl, am Ziel ihrer Liebe angekommen zu sein.

Wie in der alten Sage ist mit dem Verlöschen des Lichtes im Turm das Schicksal Leanders besiegelt. Aber anders als in den Vorlagen ist das eigentliche Hindernis für die Liebe der beiden nicht das gefährliche Wasser der Meeresenge, sondern die Gesellschaft, die sie umgibt...

Die Akteure waren: Rebecca Kreidemeier, Kristian Rajh, Radharani Rajh, Lennart Zehringer, Mia Geiger, Magdalena Markovic, Nora Schalker, Elias Wenzler, Alexander Zerba, Sarah Bücheler, Selin Eslek, Christopher Becker, Oliver Götz (Leander), Akhila Rajh (Hero), David Rzepka, Therani San, Julia Storz und Maximilian Veigel sowie Steven Walker und Sven Köbler an der Geige.