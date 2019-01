von SK

Trotz dem allwissenden Internets oder der digitalen Medien ist das Bürgerbuch VS das einzige Nachschlagewerk, in dem alle amtlichen Einwohnerdaten korrekt und aktuell veröffentlicht sind. Darin zu finden sind ebenso Geschäftsadressen, das Straßenverzeichnis und alles Wissenswertes rund um das Oberzentrum oder die Nachbargemeinden Bad Dürrheim und Mönchweiler. Es kostet zwölf Euro und ist ab sofort bei den Buchhandlungen erhältlich.

Im Internet gibt es dazu (unter www.vsdirekt.de) eine kostenlose mobile Web-App für alle Smartphones. Als Auszug aus dem Bürgerbuch gibt es auch in diesem Jahr wieder die Bürgerinformation VS. Sie wird über die Stellen der Stadt an alle interessierten Personen kostenlos abgegeben.