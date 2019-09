von Redaktion

Eine Woche haben die Fridays-for-future-Aktivisten in Villingen Workshops abgehalten, demonstriert, Diskussionen veranstaltet und Forderungen an die Stadt überreicht, wie der Umweltschutz vor Ort konkret umgesetzt werden kann. Und auch eine Woche danach sind die Klimaaktivisten noch in der Stadt präsent. An Straßenschildern, Laternen und Bänken.

Auch diese Straßenlaterne hat noch Überreste behalten... | Bild: privat

Und das passt – zu Recht möchte man sagen – nicht allen.

Denn, wie Renate Breuning, ehemalige CDU-Stadträtin, es in einem Leserbrief formuliert: „Wenn die überwiegend jungen Leute freitags für den Klimaschutz auf die Straße gehen, mag das ja gerechtfertigt sein. Wenn diese jungen Leute aber die ganze Umwelt ‚versauen‘, indem sie wild ihre Aufkleber an Laternenpfähle, Verkehrszeichen, Bänke und sonstige Einrichtungen im öffentlichen Raum (gesehen zumindest in Villingen) kleben, so machen sie sich selbst unglaubwürdig in ihrem Ansinnen, die Umwelt zu verbessern!“

Der Zweck, so Breuning, heilige die Mittel eben nicht immer.