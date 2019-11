von Hans-Jürgen Götz

Am Wochenende trafen sie sich wieder einmal in der Neuen Tonhalle in VS-Villingen: die Fans des rauchigem Tropfens, des Whiskey. Bereits zum sechsten Mal fand die Whiskeymesse in Villingen statt, jedes Jahr kommen mehr Besucher. Diese stammen nicht nur aus der Region, sondern auch aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland.

Ganz spezieller Glashalter

Über die zwei Tage sind es dann immerhin über 3000 Besucher, die sich dicht gedrängt an den Ständen der 40 Aussteller über die neusten und edelsten Whiskeysorten informieren. Fast jeder hat auch ein Glas in der Hand oder trägt es am eigens dafür kreierten Glashalter um den Hals, um den einen oder anderen Tropfen seiner näheren Wahl zu probieren. Dabei reicht die Preisspanne pro Flasche von 20 bis hinauf zu 3500 Euro.

Mehr als nur Duft

„Wir legen Wert auf eine familiäre Atmosphäre“, erklärt Organisator Uwe Lauinger vom Weinhaus Riegger. Und in der Tat – in der Halle duftet es nicht nur nach Whiskey, sondern man spürt förmlich auch den guten Geist, der den Flaschen und Fässern entweicht.

Neben den angebotenen Workshops und der Verkostung fanden die Besucher alles rund um das Thema Whiskey, von edlen Zigarren über englischen Fudge zur Geschmacksneutralisierung bis hin zur passenden Literatur und Reiseangeboten.