von Roland Dürrhammer

Bereits zum siebten Mal gab es am Dienstagabend im Rahmen des Kinderferienprogramms die internationale Lesenacht der Stadtbibliothek Villingen-Schwenningen. 22 Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren tauchten in Villingen in die Welt der Märchen ein.

Susi Schneider und Anna Stahl von der Stadtbibliothek konnten Elternmentoren aus fünf Nationen begrüßen, die im ersten Teil Märchen in ihrer Muttersprache vorlasen. „Die Vorleser nehmen euch mit auf die Märchenreise in unterschiedlichen Sprachen und erzählen Geschichten aus ihrer Heimat“, erklärt Stahl.

Auf mongolisch erzählte Khaliun Gankhuyag den Kindern Märchen und Geschichten bei der siebten internationalen Lesenacht der Stadtbibliothek.

Khaliun Gankhuyag aus der Mongolei wohnt seit sechs Jahren in Deutschland, wohnt in Villingen, und hatte die erste Aufgabe für die kleinen Zuhörer. Es galt ein deutsches Märchen zu erraten, das sie auf mongolisch erzählte. Durch ihre Gestik und Mimik erkannten die Kinder schnell, dass es sich um Rotkäppchen und der böse Wolf handelte.

Im Wechsel zwischen italienisch und deutsch erzählte Carlo Demasi die Geschichte vom Rattenfänger aus Hameln. Aus dem Buch ihrer Uroma hatte Viktoria Bartha das Märchen von sprechenden Weintrauben auf ungarisch mitgebracht und Güler Gökoglan die Geschichte von einem alten Esel auf türkisch. Franziska Kainz erklärte wie das Wort Haus in unterschiedlichen Dialekten ausgesprochen wird und erzählte die Geschichte vom Aschenpudel auf oberschwäbisch.

Im zweiten Teil der Lesenacht wurden die Kinder in fünf Gruppen eingeteilt in denen die Mentoren Geschichten erst in Landessprache, dann in deutsch erzählten. Kleine Köstlichkeiten aus den unterschiedlichen Ländern gab es in den Pausen und um 24 Uhr konnten dann die Kinder von ihren Eltern wieder abgeholt werden.