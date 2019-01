Drei Stunden und 15 Minuten dauert es, bis die Titanic im Epos von James Cameron auf der Leinwand versunken und das ganze Drama beendet ist. In Villingen ging das unlängst schneller. Mit viel Witz und schauspielerischem Talent haben Katharina Werwein und Hanna Kubon auf die Bühne im Theater am Turm gebracht, was passiert, wenn zwei titanic-verrückte Freundinnen wegen einer Fernsehpanne kurzerhand das Drama selbst inszenieren. 45 Minuten hat eine Vorstellung gedauert. Ohne Pause. Für den ein oder anderen Besucher war das zu kurz.

Das Stück sei eine Lachnummer, und eine Enttäuschung, gemessen vor allem am Eintrittspreis, schreiben einige Zuschauer in einem Leserbrief. Man habe länger für die Karten angestanden, als das Stück am Ende gedauert habe, schreiben andere.

Wer Kunst macht, muss auch mit Kritik leben können, sagt Liliana Valla, die Leiterin des Theaters. Darum finde sie es jetzt auch nicht schlimm, dass manche nicht zufrieden waren. Sie bereut die Stückauswahl nicht. Das einzige, was sie sich eingestehen muss: "Es war vielleicht ein Fehler, dass ich nicht geschrieben habe, dass es ein Einakter ist." Das Stück, sagt sie, ist sehr klamaukig. Perfekt für die Zeit zwischen den Jahren, hatte sie gedacht. Und noch was hatte Valla bei der Wahl des Stückes im Kopf. "Ich habe etwas kürzeres gesucht, dann haben die Leute mehr Zeit zum Feiern."

14 Euro hat das Stück gekostet, der übliche Preis für eine Karte im Theater am Turm. Das wird komplett von Ehrenamtlichen geführt. Ein Stück für die Zeit zwischen den Jahren zu finden, sei darum auch nicht so einfach, sagt Valla. Zum einen weil keiner über die Feiertage ein solches Stück inszenieren wolle – darum habe sie es kurzerhand selber gemacht. Außerdem finde man kaum Schauspieler, die in der Zeit spielen wollen. "Es war auch ein Opfer, das Stück auf die Bühne zu bringen", sagt Valla. Und: "Viele Besucher waren auch begeistert". Das Problem, sagt Valla, sei, dass manchmal auch eine Verwechslung stattfinde, zwischen Qualität und Quantität. Schließlich könne man auch zwei Stunden in einem Stück sitzen und sich zu Tode langweilen.

In den vergangenen drei Jahren haben sie immer "Dinner for One – Wie alles begann" gespielt. "Das war auch nur ein bisschen länger", sagt Valla. Zwar habe es eine Pause gegeben, aber nur deshalb, weil auf der Bühne umgebaut werden musste. "Das war dieses Mal einfach nicht nötig", sagt sie.