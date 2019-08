von Redaktion

Wenn derzeit von Russland in den Medien die Rede ist, so meist nicht, wegen eines erfreulichen Anlasses. Willkürliche Verhaftungen, Beschneidungen der Meinungs- und Pressefreiheit, sind Themen, die die öffentliche Wahrnehmung zum Großteil bestimmen.

Anders in VS: Denkt man hier an Russland, so fällt manchem doch zuerst die freundschaftliche Beziehung zur langjährigen Partnerstadt Tula ein. Um diese zu intensivieren, war jüngst der neue Oberbürgermeister Yuri Ivanovich Tskipuri drei Tage zu Besuch im Oberzentrum. „Wir haben jetzt die Chance, unsere Freundschaft wieder aufleben zu lassen. Mit Friedhelm Schulz und Christa Lörcher vom Freundeskreis Tula haben wir ausgezeichnete Mitstreiter“, so OB Roth anlässlich des Besuches.

Tskipuris Tour begann mit einem Rundgang durch die historische Villinger Innenstadt. Besonders beeindruckt zeigte er sich vom Franziskaner Konzertsaal, von den historischen Gebäuden und Stadttoren. „Das Geschichtsbewusstsein der Villingen-Schwenninger ist einmalig“, so Tskipuri, der sich anschließend im Münster seine Wünsche an die Stadt niedergeschrieben hat.

Gemeinsamkeiten entdecken

Mit OB Jürgen Roth tauschte Tskipuri sich über die Besonderheiten der jeweiligen Stadt, aber auch über die Gemeinsamkeit der deutschen und russischen Kommunen und ihrer Verwaltungen aus. Auch wenn Tula mit seinen 550 000 Einwohnern „in einer anderen Liga spielt“, ist OB Tskipuri überzeugt: „Wichtiger als die Größe einer Stadt ist ihre Seele“.

Er berichtete, dass Tula sich in den letzten Jahren sehr verändert habe, dass die Stadt viel schöner und sauberer geworden sei. Dies zeigte er der deutschen Gruppe um OB Roth, Bürgermeister Detlev Bührer sowie Friedhelm Schulz und Christa Lörcher eindrucksvoll anhand eines großen Fotoalbums, das er Oberbürgermeister Jürgen Roth überreichte.

Yuri Ivanovich Tskipuri überreicht OB Jürgen Roth (rechts) eine Chronik von Tula. | Bild: Stadt Villingen-Schwenningen

Im Gegenzug überreichte Roth ihm eine Skelett-Uhr – verbunden mit der Hoffnung, dass die Uhr viele Stunden der Freundschaft messen werde.

Oberbürgermeister Jürgen Roth überreicht dem Gast aus Russland eine Skelett-Uhr. | Bild: Stadt Villingen-Schwenningen

Die beiden Stadtoberhäupter tauschten sich weiter über die Themen Gesundheit, Arbeitslosigkeit sowie Fachkräftemangel, Fahrradwege und Wirtschaft aus.

Bei einer Stadtrundfahrt am nächsten Morgen durch Villingen, Schwenningen und die Ortschaften konnte sich Tskipuri einen Eindruck über die Stadt verschaffen. Als Doktor der medizinischen Wissenschaften und langjähriger Krankenhausleiter stand auch ein Besuch in der Tannheimer Nachsorgeklinik an. Dann ging die Tour durch den Schwarzwald weiter, insbesondere Triberg mit seinen Kuckucks- und Schwarzwalduhren hat den Stadtchef beeindruckt.

Triberg: Yuri Ivanovich Tskipuri | Bild: Friedhelm Schulz

Am Abend haben Tskipuri, Vanessa Charlotte Heitland, stellvertretende Leiterin des Amtes für Kultur und Friedhelm Schulz erste Ideen für deutsch-russische Austausche im Kulturbereich gesammelt. Von der Bildenden Kunst, über Konzerte mit Musikbands oder Schulprojekte – auf der kulturellen Ebene können sich die beiden Städte viele inspirierende Kooperationen vorstellen. Auch in kulinarischer Hinsicht konnte die schwäbische Küche Juri Tskipuri überzeugen: „Flädlesuppe war eine Gourmeterfahrung.“

Yuri Ivanovich Tskipuri und Charlotte Vanessa Heitland schmieden Kulturpläne. | Bild: Friedhelm Schulz

Am darauffolgenden Tag beim Besuch der Firma Aptar, die Spender- und Verpackungslösungen für den kosmetischen Bereich, Arzneimittel und Lebensmittel herstellt und nach Russland liefert, hat sich OB Tskipuri mit Wirtschaftsförderin Beate Behrens die Produktion besichtigt. Am Nachmittag stand ein Rundgang im Schwarzwald-Baar Klinikum auf dem Programm. Besonders die eingesetzte moderne Technik und die Organisation der Notaufnahme interessierte den Gast aus Russland.

Auch im Klinikum sieht sich Bürgermeister von Tula (rechts) bei seinem Besuch in der Doppelstadt um. Vlada Zvereva und Werner Jung erklären die moderne Technik, die im Klinikalltag zum Einsatz kommt. | Bild: Stadt Villingen-Schwenningen