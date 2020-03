Wie kommen finanziell schwache Familien und Menschen derzeit an Lebensmittel, nachdem bereits seit dem 17. März die Tafelläden geschlossen haben? Eine private Initiative aus Villingen-Schwenningen will helfen.

Essen soll nicht in der Mülltonne landen: So lautet die Devise der Foodsharing-Bewegung, die auch im Raum VS seit einiger Zeit aktiv ist. Die Mitglieder retten dabei ungewollte oder überproduzierte Lebensmittel sowohl aus Privathaushalten als auch