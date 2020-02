VS-Rietheim vor 24 Minuten

Einbrüche und kein Ende: Jetzt ein Haus in Rietheim betroffen

Kaum ein Tag vergeht derzeit ohne Meldungen über Einbrüche in Villingen-Schwenningen und Umgebung. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde am Wochenende in ein Wohnhaus in Rietheim eingebrochen.