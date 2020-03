Vernetzte Nachbarschaft soll potenzielle Täter abschrecken. Am Sonntag findet ein Treffen für interessierte Anwohner statt.

Seit Jahresbeginn verunsichert eine Serie von Einbrüchen die Menschen in Villingen-Schwenningen, in den Ortsteilen und in Nachbargemeinden. 39 Taten wurden bis Ende Februar verübt oder zumindest versucht, darunter auch mehrere im Villinger