Drei kleine Tresore mit rund 1000 Euro Bargeld haben bislang unbekannte Täter erbeutet, als sie Donnerstagnacht in das Gebäude der Villinger Hauptpost an der Bahnhofsstraße eingebrochen sind. Nach Angaben von Patrick Gräber, der zuständige Ermittlungsbeamte der Polizei Villingen, seien die Täter durch das Postverteilungszentrum in die Büros der Post im ersten Stock eingedrungen. Die Filiale der Postbank und damit auch die Schließfächer, die ebenfalls in diesem Gebäude untergebracht sind, sind von dem Einbruch nicht betroffen. "Die Postbank hatte da gar nichts mit zu tun", sagt Gräber. Briefe und Pakete seien ebenfalls keine gestohlen worden.

Zwei Mal war Patrick Gräber, der zuständige Ermittlungsbeamte der Polizei Villingen, am Donnerstagvormittag an der Postfiliale in der Bahnhofsstraße vor Ort gewesen. Einmal um sieben, kurz nach Dienstbeginn, um sich ein erstes Bild von der Lage zu machen. Und einmal um kurz nach acht, als die Spurensicherung eintraf. Wann genau die Täter in das Gebäude der Villinger Hauptpost eingedrungen sind, kann er noch nicht abschließend sagen. Nur so viel: "Irgendwann letzte Nacht." Als gegen sechs Uhr der erste Mitarbeiter seinen Dienst beginnt, fallen ihm die Einbruchsspuren auf und er verständigt die Polizei.

Die Täter haben, sagt Gräber, ein Rolltor im Bereich der Zustellung aufgedrückt, um auf das Gelände zu kommen. In den Bürogebäuden rissen sie drei Kleintresore (40 mal 40 Zentimeter groß) von der Wand, in denen üblicherweise etwas Bargeld aufbewahrt werde.

Wie viele Täter es waren, ist noch unklar. Bei solch einer Tat jedoch, sagt Harry Frank vom Polizeipräsidium Tuttlingen, gehe man in der Regel von mehreren Tätern aus. "Gerade die Vorgehensweise mit den Tresoren lässt darauf schließen, dass es mindestens zwei waren."

Auf die Frage, wie wahrscheinlich es ist, die Täter auch zu finden, sagt Gräber: "Wir sind aktuell noch sehr optimistisch, was diesen Einbruch angeht." Im Gegensatz zu Schwenningen – dort wurde bereits zwei Mal eingebrochen – sei in der Post in Villingen noch nie eingebrochen worden.

Da die Ermittlungen und die Spurensicherung am Morgen einige Zeit in Anspruch genommen hatte – rund drei Stunden seien die Kollegen vor Ort gewesen, so Gräber – konnten die Zusteller erst gegen elf Uhr mit ihrer Arbeit beginnen. Dementsprechend kam es am Donnerstag zu Verzögerungen in der Zustellung. Das bestätigte der Pressesprecher der Post, Hugo Gimber, auf Nachfrage des SÜDKURIER. "Die Kollegen konnten erst zweieinhalb Stunden später als üblich anfangen." Ob am Donnerstag alles ausgeliefert werden könne, sei daher fraglich. "Wir dürfen die Leute nicht länger als zehn Stunden beschäftigen", sagt Gimber. Was nicht ausgeliefert werden könne, werde am Freitag nachgeholt.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Villingen entgegen unter Telefon 07721/601-0.

