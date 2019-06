von sk

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind unbekannte Täter in einen Getränkemarkt „Am Krebsgraben„ eingedrungen. Die Einbrecher schnitten in rund 2,5 Meter Höhe ein Loch in das Kunststoff-Lichtband der Außenfassade. Aus dem Lagerraum entwendeten die Eindringlinge mehrere hundert Pfandflaschen im Wert von rund 160 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen unter der Nummer 07721/6010 entgegen.