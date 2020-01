Niedereschach/VS-Villingen vor 3 Stunden

Einbrecher treffen auf 83-jährige Bewohnerin und flüchten: Großfahndung mit Hubschrauber

Am Wochenende wurden erneut mehrere Einbrüche in Niedereschach und Villingen verübt. Im Niedereschacher Ortsteil Kappel war eine 83-jährige Frau zu Hause, als die Täter sich Zugang zum Haus verschafften. Eine Großfahndung blieb erfolglos. Bereits im Laufe der Woche war in mehrere Gebäude eingebrochen worden.