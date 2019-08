von SK

In der Nacht zum Freitag sind unbekannte Täter laut Polizei in das Schlossberg-Stüble eingedrungen und haben Geld gestohlen. Die Unbekannten hebelten zunächst an einem Fenster der Terrasse und an einem Nebeneingang. Es gelang ihnen jedoch nicht, Fenster oder Tür zu öffnen. Auf ihrer Suche nach weiteren Einstiegsmöglichkeiten stießen die Gauner auf eine nicht ordnungsgemäß verriegelte Schiebetür, die ihnen einen ungehinderten Eintritt ermöglichte. In der Gaststätte suchten sie dann nach Bargeld. Sie hatten Glück. Das gefundene Geld steckten sie ein. Um an noch mehr Geld zu kommen, versuchten sie einen Spiel- und einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Das gelang ihnen jedoch nicht. Das zuständige Polizeirevier St. Georgen bittet darum, verdächtige Beobachtungen mitzuteilen (Telefon 07724 94950).

In der selben Nacht geschah dies: Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag mehrere Gartenhäuser und Geräteschuppen in der Kleingartenanlage am unteren Warenbach hinter dem Finanzamt aufgebrochen. Sie entwendeten nach Angaben eines polizeisprechers alkoholische Getränke, Zigaretten, etwas Geld und Elektrowerkzeug. Einen konkreten Tatverdacht gibt es bisher nicht. Die Höhe des Schadens muss erst noch festgestellt werden. Wer im Bereich der Kleingartenanlage verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen zu melden (Telefon 07721 6010).