Ein Mehrfamilienhaus in der Rottweiler Straße war nach Polizeiangaben zweimal Ziel von noch unbekannten Einbrechern. Am Freitagabend sind die Täter gewaltsam in die Kellerräume des Gebäudes eingedrungen, sie brachen ein Vorhängeschloss auf und entwendeten unter anderem einen Fernseher und verschiedene Lebensmittel. Aus der Tiefgarage nahmen die Täter einen Kanister Diesel, sowie mehrere Sommerreifen mit. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Bei einem weiteren Einbruch drangen die Unbekannten in eine Wohnung im selben Gebäude in der Nähe der Esso-Tankstelle ein und durchwühlten alle Räume. Die Beute: Mehrere Uhren und Besteck. Noch ist nicht klar, welchen Wert die Diebesbeute hat. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Rottweil unter der Telefonnummer 0741/477-0 entgegen. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus.

Einbruch in Logistikunternehmen

Am Sonntag sind in der Zeit zwischen 14 Uhr und 23.15 Uhr Unbekannte in die Betriebsräume eines Transport- und Logistikunternehmens in der Neuffenstraße eingestiegen. Mit einem Stein beschädigten die Einbrecher eine Fensterscheibe und verschafften sich so Zugang zu einem Lager. Die Eindringlinge öffneten mehrere Pakete und entwendeten den Inhalt. Der Schaden ist noch nicht bekannt. Hinweise an die Polizei Schwenningen unter der Telefonnummer 07720/8500-0.

Auch drei Gartenhütten im Gewann Bitzelen in Schwenningen sind aufgebrochen worden, die Einbrecher haben Freischneider, Rasenmäher und einen Holzhäcksler gestohlen. Der Einbruch muss zwischen dem 1. Dezember und dem 14. Dezember passiert sein, teilt die Polizei mit.