von Lea Spormann

Einen kostenlosen Ort zum Lernen und Freundschaften schließen, das klingt doch toll. Genau so einen Platz hat das Amt für Jugend, Bildung Integration und Sport im Jugendkulturzentrum K3 geschaffen. Büffelclub nennt sich die offene und kostenlose Lernhilfe, bei der Eva Lehmann als Pädagogin das Ruder in die Hand genommen hat. "Niemand muss sich bei uns anmelden, jeder entscheidet selbst, was er braucht und wie er unterstützt werden möchte", sagt sie.

Der Büffelclub trifft sich zweimal die Woche, immer dienstags und mittwochs, von 16 bis 19 Uhr. "Jeder ist willkommen, egal, in welcher Stufe er gerade ist. Wir haben sogar Leute bei uns, die gerade eine Ausbildung machen, denen wir beim Lernen helfen", erzählt Eva Lehmann. Die unverbindliche Nachhilfe existiert seit April 2018 und läuft aktuell sehr gut an. "Momentan haben wir ungefähr sieben Leute, die regelmäßig kommen. In den Klausuren-Phasen sind es dann manchmal aber doch mehr", sagt Lehmann.

Deshalb stoßen die Helfer im Jugendhaus gerade auch an ihre Grenzen. "Gerade haben wir drei ehrenamtliche Helfer, aber wir bräuchten mittlerweile dringen Unterstützung", sagt sie. Die Helfer des Büffelclubs haben alle ihre Stärken und helfen dort, wo sie können. Da niemand eine ausgebildete Lehrkraft ist, brauchen sie dringend mehr Leute. "Von uns haben alle einen Hochschulabschluss, aber wir suchen niemanden mit speziellen Kompetenzen. Jeder der Lust hat, Wissen zu vermitteln und der das Gefühl hat, er kann helfen, darf sich sehr gerne melden", sagt Eva Lehmann.

Eva Lehmann und Heiko Wetzel suchen neue ehrenamtliche Mitarbeiter für den Büffelclub im Jugendhaus. | Bild: Lea Spormann

Momentan hat der Büffelclub sowohl Schüler von beispielsweise der Klosterringschule wie auch von Vorbereitungsklassen für Schüler mit Migrationshintergrund (VKL). Aya (14) ist in einer solchen Vorbereitungsklasse und kommt regelmäßig in den Büffelclub. "Der Büffelclub hilf mir sehr", sagt sie. "Anfangs habe ich meine Hausaufgaben nicht verstanden, bis ich auf die Lernhilfe gestoßen bin und Unterstützung bekommen habe." Der Nachhilfeunterricht macht ihr auch immer viel Spaß, sagt sie.

Genau das gefällt auch Heiko Wetzel, dem Jugendhausleiter, an der Arbeit dort: "Es ist einfach schön, weil es ein Ort ist, bei dem man sich begegnen kann und neben dem Lernen Freundschaften entstehen." Er berichtet, dass nach dem Lernen viele Schüler auch noch da bleiben und gemeinsam beispielsweise einfach eine Runde Tischkicker spielen.