Extremsportarten, bei denen man sich in Gefahr bringt, sind beliebt. Schon mal von Volcano Boarding gehört? Da schlittern junge Leute mit einem Surfbrett mit 80 Sachen einen Vulkan hinunter. Auch das Hai-Diving ist so ein Sport, der Laune macht. Dabei kann man mit Haien beim Tauchen auf Tuch- und Zahnfühlung gehen.

Gegen das "Spaziering" jedoch, das man im beschaulichen Warenbachtal in Villingen durchführen kann, sind alle anderen Aktivitäten Pillepalle. Startpunkt des "Spazierings" ist ein Schild in der Laiblestraße vor der Brücke über den Warenbach. Dort gibt es den umstrittenen Hinweis, dass man sich in einem Landschaftsschutzgebiet und damit in Lebensgefahr befindet.

Diesen Kick spürt man sofort körperlich. Wer das Schild queren würde, dem schießt das Adrenalin ins Blut, der Puls beschleunigt sich, wie uns ein unerschrockener Abenteurer, die natürlich ungenannt bleiben will, berichtet. Man taumelt auf einem Trampelpfad, der hier seit undenklichen Zeiten existiert, direkt hinein ins verbotene Erlebnis. Keine 20 Meter nach dem Schild wird dessen grauenhafte Information zur Wahrheit. Stand da nicht, dass ständig Bäume einfach um- und Äste herabfallen können, sodass man flugs erschlagen wird? Tatsächlich sieht man sich unversehens unter einem Baum liegend.

Zum Glück ist der schon vor geraumer Zeit umgefallen, man stolperte beim ängstlichen Starren nach von oben fallenden Ästen nur über Selbigen, wird uns weiter mit einem Zittern in der Stimme zugeraunt. Man wankt weiter, unvermutet steht da eine Bank. Misstrauisch beäugt man das unheimliche Konstrukt, das da etwas ungehobelt in der Natur lungert. Plötzlich zieht diese einen magisch hinunter und man setzt sich. Wie festgetackert sitzt man, unfähig sich zu rühren. Das muss die Natur sein, die einen übermächtig bedrängt wie einst den armen Frodo Beutlin im Finsterwald. Nur mühsam kann man sich erheben, weiter tapsen. Nicht auszudenken, wenn man hier sitzen bleiben würde, vielleicht käme über den Bach eine Sturzflut oder ein Mann vom Ordnungsamt vorbei, ein Bußgeld kassierend.

Weitere drei Bäume liegen über dem Pfad. War es ein Sturm, der sie niedermähte oder der Wurm, der sie von innen sägte oder gar der unerbittliche Biber, der diese wunderbaren Geschöpfe der floralen Natur hier ohne Skrupel fällte? Sieht eher nach Kettensägeblatt aus, das die Bäume zu Fall gebracht hat, hier in diesem unverfälschten, landschaftlich geschützten Stück Natur. Plötzlich ist der Pfad von Schnee bedeckt, ach herrje unverfälschte Natur. Aber die darf man ja gar nicht betreten.

Die Verkehrssicherungspflicht ist hier außer Kraft gesetzt, wie man sie aus dem nahen Germanswald kennt, wo der Förster fleißig jeden einzelnen Baum täglich vom gefährlichen Geäst befreit, damit der tapfere Wandersmann ungefährdet durch die zahme Natur stromern kann. Doch das ist Wohlstands-Wandern. Der mutige Villinger Extremsportler betreibt "Spaziering". Geschafft, zitternd steht er da, ungläubig staunend über seinen Mut. Zur Erholung fährt er nächste Woche zum Hai-Diving.