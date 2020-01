von Rüdiger Fein

Der Höhepunkt für jedes Neumitglied bei der Hexenzunft Villingen ist die Hexentaufe. Seit einigen Jahren findet das Spektakel in den Ringanlagen am Romäusturm vor der wunderschönen Kulisse der historischen Stadtmauer statt. Am Dreikönigstag war es wieder soweit.

Bild: Rüdiger Fein Der Wagen ist Teil des Parcours, den jede neue Hexe absolvieren muss. Wer hier herausfällt, fällt weich: Ringsherum wurde alles mit Stroh gepolstert. Der Reihe nach müssen die Hexen nach erfolgreich absolviertem Parcours vortreten und erhalten einen Stempel auf die Stirn. Erst danach gibt es die begehrte Scheme. Bild: Rüdiger Fein Gruselige Schatten an der Ringmauer. Bild: Rüdiger Fein Die neu aufgenommenen Hexen sagen ihren Eid auf. Bild: Rüdiger Fein Zahlreiche Zuschauer verfolgen das Spektakel in den Ringanlagen. Bild: Rüdiger Fein Bevor es auf den Parcours geht, muss der Hexensud getrunken werden. Bild: Rüdiger Fein Die Hexen-Anwärter warten darauf, auf den Parcours starten zu dürfen.