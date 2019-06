Purpurfarbenes Forellenfilet mit hauchdünnen Rettichscheibchen, Bio-Lachs aus dem Räucherofen, klare Tomatensuppe, rosa gegarte Rehkeule und zum Abschluss ein Rhabarber-Crumble mit Sorbet von dreierlei Erdbeeren – der Feinschmeckerabend der Schwarzwald-Baar-Heuberg-Köche war ein Erlebnis für Augen, Nase und Gaumen der 300 Gäste.

Gute Laune trotz vorübergehendem Stromausfall. Pasquale Caputo vom da Pasquale in Villingen-Schwenningen dreht frischen Nudelteig durch die Nudelmaschine. Selbstverständlich haben alle Köche beim Feinschmeckerabend ihre Spezialitäten frisch gekocht. Bild: Roland Sprich | Bild: Sprich, Roland

Elf Köche aus der Region Schwarzwald, Baar und Heuberg griffen ganz tief in die Küchenkiste und zauberten kulinarische Spezialitäten. Für die Gäste war es dabei ein besonderes Erlebnis, den Köchen zuzusehen, wie sie die Speisen mit routinierten Handgriffen zubereiteten. Und wie sie während der Wartezeit auf die stets frisch gekochten Spezialitäten den Köchen den einen oder anderen Profitipp entlockten – etwa, wie gebratenes Fleisch besonders zart wird. Oder wie eine Soße schön sämig wird.

„“Es ist das erste Mal, dass ich beim Feinschmeckerabend bin. Ich bin wunderfitzig, weil ich selbst aus der Branche komme.“ Adelbert Lorenz, Vöhringen | Bild: Sprich, Roland

Es war zudem eine Schau, wie auf den Tellern aus den jeweiligen Komponenten richtige kleine Kunstwerke entstanden. Keine überladenen Teller, sondern mit viel Liebe zum Detail angerichtete Probiererle, um einerseits den Gästen die Möglichkeit zu geben, möglichst alle Kreationen der elf Köche zu versuchen. Andererseits sollten die Gerichte eine kulinarische Visitenkarte sein und zum Besuch der Gastronomiebetriebe animieren. Genau so verstanden es auch Simone Glökler aus Trossingen und ihre Freundinnen: „Wir gehen mit unserem Mädelsstammtisch regelmäßig essen. Hier testen wir, wo wir hingehen können“, so die Genießerin.

„Wir gehen mit unserem Mädels-Stammtisch regelmäßig essen. Hier testen wir, wo wir künftig essen gehen können.“ Simone Glökler, Trossingen | Bild: Sprich, Roland

Zum ersten Mal fand das von Erich Schütz und Njoschi Weber von der Vereinigung Südlandköche organisierte Event in den Räumen von Küchen Hölzle statt. Die Location kam bei den Gästen sehr gut an, auch weil es ausreichend Sitzgelegenheiten gab, wo sich die Feinschmecker auch zum Austausch zusammenfanden. In der Gesellschaft Gleichgesinnter ließen sich die Gäste gebratene Forelle mit Speck, Waldhonig und jungen Tannennadeln schmecken, genossen rosa Braten vom Rind mit lauwarmen Süßkartoffelblinis an Wasabi-Zitronengras-Creme, labten sich an Pasta aus dem Parmesanlaib und Frischem aus dem Wald und erlebten ein Feuerwerk auf der Zunge beim Genuss von Kammmuschel mit Banane oder Entenleber mit Rhabarber.

Die Gäste können beim Feinschmeckerabend hautnah dabei zusehen, wie auf den Tellern aus den einzelnen Komponeten kleine Kunstwerke entstehen. Hier richtet Tobias Maier vom Ringhotel Johanniterbad seine Kreation an. Bilder: Roland Sprich | Bild: Sprich, Roland

Ergänzend zu dem hochwertigen Speisenangebot der Köche empfahlen Winzer vom Kaiserstuhl passende Weine. Und eine regionale Brauerei zapfte süffiges Helles.