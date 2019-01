von Timo Kammerer

Villingen-Schwenningen (tka) Patrick Wehrstein schreibt Gedichte und präsentiert diese regelmäßig bei Poetry-Slams. Für den SÜDKURIER stellt er sich nun selbst und seine Geschichte von den zwei Glücklichen vor.

Der junge Mann aus Villingen erzählt seine lyrische Geschichte über zwei Männer, die sich beide mit der Frage nach dem Glücklichsein befassen. Bei ihrer Arbeit in einem Obdachlosenheim lernen sie sich kennen.

Doch unterschiedlicher können ihre Wege nicht sein: Der eine vom Unglück nicht verschont, der andere ein reicher Mann. Beide tragen den Namen Felix, was aus dem lateinischen übersetzt „Der Glückliche“ bedeutet. „Wir beide haben Glück und sollten dieses Stück für Stück teilen“, heißt es in dem Gedicht.

Wie Menschen durch das Teilen von Glück erst wirklich glücklich werden, das macht Patrick Wehrstein in seinem Gedicht deutlich. Vor allem gehe es auch darum, etwas aus Dankbarkeit zurückzugeben, sagt er.

Video: Jens Fröhlich

Patrick Wehrstein ist 18 Jahre alt und kommt aus Villingen. In seiner Freizeit zeichnet er gerne und sammelt Computerspiele. Außerdem spielt er Klavier und in Theaterstücken mit. Aus diesem Grund wird er nach seinem Abitur ein Studium an einer Schauspielschule beginnen wollen. Seine Leidenschaft für Kunst und Poesie hat schon früh angefangen, berichtet er. „Als ich 13 Jahre alt war, hatten wir im Deutschunterricht das Thema Gedichte. Die waren aber langweilig – und ich wollte es besser machen“, sagt Wehrstein. Er fing an, selber Texte zu schreiben und seinen eigenen Schreibstil zu entwickeln.

Den ersten Poetry-Slam erlebte er bei der Schwenninger Kulturnacht. Seitdem habe es ihn nicht mehr losgelassen, Gedichte zu schreiben. Die trägt er bei Poetry-Slam-Veranstaltungen vor. „Meine Texte lassen sich gut mit einem Wetterbericht vergleichen. Manchmal sind sie düster oder emotional“, beschreibt Wehrstein seine poetischen Ideen. „Meine Ideen bekomme ich meistens durch Gespräche, aus der Natur und unter der Dusche“, sagt er. Beim Schreiben hört er sehr gerne entspannte Musik. Auch müssen die geschriebenen Gedichte dann nicht perfekt geschrieben sein, fügt er hinzu. „Perfektion ist nicht immer gut. Mit dem Hang zum Perfektionismus machen wir uns vieles kaputt, was aus dem Bauch heraus entstanden ist“, meint Wehrstein: Authentisch zu bleiben sei im Leben sehr wichtig.