Leise Klaviermusik dringt aus einem Hörsaal am HFU-Campus in Schwenningen, auf einem Großbildfernseher flackert ein Lagerfeuer. "Wir wollten es so gemütlich wie möglich machen", sagt Kevin Lai und deutet auf einen weihnachtlich geschmückten Tisch. Inmitten von sorgfältig drapierten Tannenzweigen stehen sechs schlanke Flaschen, gefüllt mit einer klaren Flüssigkeit.

"Um diese guten Stücke geht es heute", kündigt Lai an und hält mit stolzem Blick eine der Flaschen in die Höhe. Beim Blick auf das Etikett wird klar: Die Flüssigkeit ist Apfelbrand. Kevin Lai ist Student an der Fakultät Medical and Life Sciences der Hochschule Furtwangen und eines von zwölf Mitgliedern des Brennkurses am Campus in Schwenningen. Die Flaschen sind gewissermaßen seine Semester-Abschlussarbeit.

"Dahinter steckt eine ganze Menge Arbeit", sagt Holger Schneider. Er ist Dozent an der Hochschule und leitet zusammen mit seinen Kolleginnen Ulrike Salat und Stephanie Schäfer den Brennkurs. "Die HFU-Brennerei ist ein Wahlfach und bei den Studenten natürlich ziemlich beliebt", erzählt Schneider. Die Teilnehmerzahl sei auf maximal zwölf begrenzt, damit dieser besondere Kurs eine gewisse Exklusivität behalte und man gut zusammenarbeiten könne. Teilnehmen können Studenten des Fachs Bio- und Prozesstechnologie ab dem vierten Semester.

"Wir greifen nur lenkend ein, die Studenten machen fast alles alleine."Holger Schneider, Dozent. | Bild: Graf, Svenja

Von der Apfelernte über die Destillation bis zum Abfüllen der Flaschen: Die Studenten des Brennkurses planen alle Arbeitsschritte selbst, besprechen ihre Ideen mit den Kursleitern und setzen sie schließlich in die Tat um. "Deshalb geht es hier um viel mehr als nur lustige Schnapsbrennerei", sagt Holger Schneider. "Die Kursmitglieder lernen, wie man einen solchen Prozess vom Anfang bis zum Ende durchzieht – mit allem, was dazugehört."

"Ich finde den Kurs super, weil man richtig praxisnah arbeiten kann."Kevin Lai, HFU-Student. | Bild: Graf, Svenja

Genau das war für Kevin Lai der Grund, die HFU-Brennerei als Wahlfach zu belegen. "Ich finde es super, dass man wirklich mal richtig praxisnah arbeiten kann", sagt er. Und dass man in den Weihnachtsferien eine Flasche des selbst gebrannten Schnapses zum Verschenken mit nach Hause nehmen kann, sei natürlich ein netter Nebeneffekt, fügt er mit einem Zwinkern hinzu.

Vorher muss der hochprozentige Studieninhalt allerdings verkostet werden, um herauszufinden, welche der vier hergestellten Sorten die beste ist. Auch die Verkostung haben die Studenten selbst organisiert – inklusive Klaviermusik und digitalem Lagerfeuer. Die Jury, bestehend aus den Kursmitgliedern und Dozenten der HFU, nimmt die Brände aus den Apfelsorten Boskop und Bohnapfel genau unter die Lupe.

Bei der Verkostung werden die Brände auf Geruch, Geschmack, Abgang und Aussehen getestet. | Bild: Svenja Graf

Bewertet werden Aussehen, Geruch, Mundgefühl, Geschmack und Abgang. Während die ersten drei Sorten nicht seinen Geschmack trafen, macht sich bei der vierten Probe ein zufriedenes Lächeln auf dem Gesicht von Holger Schneider breit. "Bei diesem schmeckt man den Apfel heraus, das ist gut", sagt er. Damit dürfte einer guten Abschlussnote für die Nachwuchs-Schnapsbrenner nichts im Wege stehen.