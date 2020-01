Eine mittlerweile international beachtete Pianistin kommt zum Konzertauftakt am 11. Januar in den Jazzkeller: Die in Stuttgart und New York ausgebildete Pianistin und Sängerin Olivia Trummer fasziniert ihr Publikum mit ihrer lebendigen Bühnenpräsenz und einem ganz eigenen Stil. Mit ihrer komplexen und zugleich eingängigen Musik gilt sie über die Landesgrenzen hinaus als eine der interessantesten Jazzmusikerinnen ihrer Generation.

Zwischen Jazz, Pop und Singer-Songwriter

Sie bewegt sich mal schwebend, mal groovend im weiten Kosmos zwischen Jazz, Pop und Singer-Songwriter und folgt dabei einem erfrischend eigenen Kompass. Jazz-Veteran Klaus Doldinger sagt dazu: „Die Musik ist hervorragend – sowohl Komposition als auch Interpretation. Ich kenne in unseren Breitengraden keine Jazzmusikerin dieses Zuschnitts.“

Für den Verein ‚Frauen helfen Frauen‘

Das Konzert ist dem Verein ‚Frauen helfen Frauen‘ gewidmet. Es beginnt in der Webergasse 5 in Villingen am Samstag, 11. Januar, um 21 Uhr.