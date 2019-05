von Alexander Hämmerling

In der persönlichen Einstellung haben weite Teile der Bevölkerung zu den Themen Zivilcourage, Erinnerungskultur und Kampf gegen Rassismus Reife vorzuweisen, zeigen Untersuchungen. Ein großes Gefälle scheint sich jedoch bei den unterschiedlichen Generationen abzuzeichnen, das historische Bewusstsein der Jugend sei schwach. Das erste „Festival für Zivilcourage„ im Jugend- und Kulturzentrum Klosterhof hat sich daher sich ein Wochenende lang mit dem Thema auseinandergesetzt. Geboten wurden ein Kurzfilmprogramm, eine Ausstellung, eine Podiumsdiskussion und historische Berichte zu dem Thema.

Die Podiumsdiskussion beim Festival für Zivilcourage ergab, dass Villingen-Schwenningen Stolpersteine zur Erinnerungskultur an die NS-Zeit braucht. Mit dabei waren (von links) Matthias Jakob (Gymnasium am Hoptbühl), Mareike Cimander (Goldenbühlschule), Ansgar Eichler (Friedensforscher aus VS), Nicola Schurr (SPD-Ortsverein), Jannick Glatz (Jugendgemeinderat), Michael Treff (Offenes Antifaschistisches Treffen VS) und Tobias Aldinger (Referent Erzdiözese Freiburg).

Am Freitag und Samstag kamen jeweils rund 60 Besucher zu dem Festival, auch am Sonntag war die Resonanz trotz grauen Himmels annehmbar. Zeit für eine Frage an die Veranstalter, den SPD-Ortschef Nicola Schurr und Axel Killmann vom Kommunalen Kino VS: „Braucht es das, gibt es zu wenig Zivilcourage in der Gesellschaft?“ Das theoretische Rüstzeug brächten viele Bürger mit, in der Praxis herrschen jedoch oftmals Hemmungen, meinen die beiden. „Das fängst damit an, an Stammtischen gewissen Parolen rhetorisch entgegenzutreten und in Notsituationen aktiv für Schwächeren in unserer Gesellschaft einzutreten. Hier kann es nie zu viel Erinnerungskultur geben“, erklärt Schurr.

Engagiert in Onlineforen

Killmann engagierte sich persönlich in sozialen Netzwerken und Onlineforen, platziert gezielt Gegenargumentationen zu Hasskommentaren. „Eine horrende Diskussionskultur herrscht dort, bis hin zu offenen Gewaltaufrufen, insbesondere bei jungen Menschen“, beschreibt Killmann seinen Antrieb, ein solches Festival zu organisieren.

Erschütternde Ausstellung

Das Herz des Festivals stellt die 30 Bilder starke Ausstellung „Der Weg hier heraus führt nur durch den Schornstein“ der Tuttlinger Mediengestalterin Julia Davina Fritz dar. In ihrem Atelier empfängt sie auch Schüler zu Führungen, mit erstaunlichen Resultaten: „Es ist schwer zu verstehen, aber es gibt Schüler, die die Begriffe Holocaust, Antisemitismus oder Auschwitz nicht kennen.“ Bei Besuchen von Gedenkstätten und Lagern entstanden ihre Aufnahmen von Massengräbern, Leichenräumen oder Malariakäfigen, die zu Menschenversuchen dienten. Ausgestellt im großen Saal des Kulturzentrums sollen die Werke Emotionen wecken und Zivilcourage gegen etwaige populistische Strömungen in der heutigen Gesellschaft fördern.

Filme und Podiumsdiskussion

Für das Festival stellte Axel Killmann außerdem das Kurzfilmprogramm „Kurze gegen Rassismus und für Zivilcourage„ zusammen. Mit humoristischer Würze wurden die Gäste bei Filmen wie „Ausstieg rechts“, „Schwarzfahrer“ oder „Whataboutism“ zum Nachdenken angeregt. Die Podiumsdiskussion lieferte Erkenntnisse zur Bewusstseinsschulung von Jugendlichen und als Schlussakt referierten die Stadträte Siegfried Heinzmann und Frank Banse sowie Wolfgang Heitner vom Freundeskreis Städtische Museen zu Ereignissen in Villingen-Schwenningen während der NS-Zeit. Die Band „We are“ untermalte die Veranstaltung musikalisch. Das Festival soll sich im kommenden Jahr mit einem anderen, sozialen Thema auseinandersetzen.