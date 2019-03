von Redaktion

Im Rahmen der Eröffnungswoche der Neckarhalle, veranstaltet die Stadtmusik Schwenningen ihr großes Jubiläumskonzert am Samstag, 30. März. Gefeiert wird an diesem Abend vor allem Stadtmusikdirektor Wolfgang Wössner, der nun seit 25 Jahren in Schwenningen tätig ist. Aus diesem Grund spielt das Große Blasorchester an diesem Abend die schönsten Stücke der vergangenen 25 Jahre.

Als weiterer Höhepunkt gilt für die Musiker natürlich das erste Konzert in der neuen Neckarhalle. Das dritte Highlight ist der herausragende Gastsolist Danjulo Ishizaka auf dem Violoncello. "Es ist für die Stadtmusik eine große Ehre einen absoluten Weltstar begleiten zu dürfen, der auf Initiative des Amtes für Kultur nach Schwenningen zu diesem Konzert kommt", heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Auf dem Programm stehen an dem Abend besondere Werke der letzten 25 Jahreskonzerte. Mit dem Konzertmarsch "Mr. Music" hat Wolfgang Wössner im Jahre 1994 sein erstes Jahreskonzert eröffnet. "Music for a Festival" und "El Camino Real" sind mittlerweile Klassiker der Blasorchesterliteratur und zählen sicherlich zu den schönsten Originalwerken für diese Besetzung. Vor der Pause erklingt das "Konzert für Violoncello und Blasorchester" von Friedrich Gulda. Es ist eigentlich eine Persiflage, wenn ein klassisches Streichinstrument von einem Blasorchester begleitet wird und dabei auch noch einen Marsch, Rock und einen Walzer spielt. Ein meisterhaftes Werk, das den Zuhörern bestimmt viel Freude bereiten wird.

Im zweiten Teil erklingen die schönsten Melodien des Musicals "Chess", gefolgt von der Trickfilm-Musik "Cartoon", welche an die "Tom und Jerry"-Filme erinnert. Zum Abschluss präsentiert die Stadtmusik die Highlights aus dem Musical "Tanz der Vampire", dem erfolgreichsten Arrangement von Wolfgang Wössner.

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für zehn Euro bei der Geschäftsstelle der Stadtmusik Schwenningen (07720/82-2331) und an allen städtischen Vorverkaufsstellen.