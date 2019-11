von Roland Dürrhammer

Region Wir haben vom Schwarzwald bis zum Bodensee gesucht… keine Spur von dieser Seite Das könnte Sie auch interessieren

Der 2017 gegründete Verein „Jobclub VS“ unterstützt Flüchtlinge in der Stadt, um ihnen zur Arbeit und Ausbildung zu verhelfen. Es sind junge Gambier, die ihre Abschiebung in ihre westafrikanische Heimat befürchten, die der mittlerweile zwölfköpfige Verein unter Vorsitz von Christian Utischill unterstützt.

Außerdem hat sich der Verein entschlossen, auch einen Beitrag zur Vermeidung von Fluchtursachen zu leisen. Damit die Menschen in dem Jahrzehnte unter einer Diktatur leidenden Land nicht erst aus ihrer Heimat flüchten sondern eine Perspektive sehen, das Land nach der Diktatur weiterzubringen, unterstützt der Verein das Entwicklungshilfeprojekt St. Joseph Family Farm, ein landwirtschaftliches Ausbildungszentrum in Bwiam in der Westküstenregion Gambias. Projektinitiator ist die Caritas in Gambia, deren Direktor Francis Mendy für zwei Tage eigens bei Jobclub VS in Villingen zu Gast war.

Im Pressegespräch bei der Caritas Villingen erläuterte Mendy die Situation in Gambia und sprach von einer Landflucht in die großen Städte, in denen es aber für die jungen Menschen auch keine Zukunft gibt. Er berichtete über Flüchtende, die auf Schleuser-Fahrzeugen den meist hoffnungslosen Weg durch die Wüste und im Anschluss den Weg übers Meer nach Europa suchen. „Kein Mensch verlässt gern seine Heimat“, so Mendy. Es sei die Hoffnungslosigkeit, bei einer Arbeitslosenquote von 70 Prozent, die die Menschen in die Hände von Schleusern treibt.

Das Projekt soll die Landflucht junger Gambier, 65 Prozent der Bevölkerung ist unter 25 Jahre alt, verringern und dazu verhelfen, Armut, Hunger und Unterernährung zu mindern, um die Lebensgrundlage zu sichern. Der erste Ansatz hierzu soll die Anschaffung von Schafen, Ziegen, Schweinen und Geflügel sein, deren Unterbringung zu schaffen und eine Ausbildung von Frauen und Jugendlichen in der Tierhaltung, und im Aufbau von Landwirtschaft und Gartenbau zu ermöglichen. Drei Jahre sind für das Projekt angesetzt, bei dem eine Selbstversorgung angestrebt wird. Das afrikanische Sprichwort, „Wenn du wirklich jemanden helfen willst, so schenke ihm keinen Fische, sondern eine Angel“, macht die Sinnhaftigkeit des Projekts deutlich.

Für dieses Projekt konnte der Jobclub VS einen Sponsor gewinnen, der über drei Jahre hinweg 24 000 Euro zur Verfügung stellt. Fünf junge Villinger Familien haben bei der Taufe ihrer Kinder auf Geschenke verzichtet und so 1000 Euro für das Projekt beisteuern können. Mit großer Dankbarkeit nahm Mendy die erste Rate über 5000 Euro entgegen.

„Geld, das direkt vor Ort ankommt“, versichert Utischill. Und Francis Mendy sagte den Vereinsmitgliedern: „Wenn sie nach Gambia kommen, sagen sie uns das nicht, sondern sprechen erst mit der Menschen, verschaffen sie sich selbst einen Eindruck, bevor sie uns besuchen.“

Der Verein Jobclub

Jobclub VS sucht weiterhin nach Unterstützern und aktiven Mitgliedern. Wer bei den unterschiedlichen Aufgaben, darunter Hilfe bei Behördengängen, Bewerbungsgesprächen oder beim Deutschlernen, mitarbeiten möchte, kann sich per Email, info@jobclub-vs.de, an den Verein wenden. Zur finanziellen Unterstützung des Projektes, bittet der Verein um Spenden. Stichwort: Gambia Hilfe VS, IBAN DE59 6945 0065 1151 0504 23 bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar.