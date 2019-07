von Jörg-Dieter Klatt

In seiner ersten vollzählig besetzten Sitzung durfte der neue Ortschaftsrat über die Haushaltsmittelanmeldung – landläufig als Wunschzettel tituliert – entscheiden. Die energetische Sanierung der Lüftungs- und Heizungsanlage ist zwar schon seit 2018 genehmigt, muss allerdings für 2020 wieder auf die Liste.

Frauenumkleide hat Priorität eins

Da inzwischen auch Frauen bei der Freiwilligen Feuerwehr Tannheim tätig sind, müssen die Umkleidemöglichkeiten im Feuerwehrhaus neu gestaltet werden. Der Ortschaftsrat versieht diesen Wunsch mit der Prioriät eins. Schallschluckmaßnahmen im Kindergarten stehen an und werden mit 100.000 Euro veranschlagt. Rund um den Friedhof besteht Sanierungsbedarf, der mit 80.000 Euro zu Buche schlagen dürfte. Ob und wann die Friedhofsmauer sowie die Friedhofskapelle einer Renovierung unterzogen werden können, steht nicht fest, aber die Dringlichkeit wird durch die Haushaltsmittelbeantragung unterstrichen.

Mit Maler Heinz Schneider diskutierte der neue Ortschaftsrat über die Gelb-Gestaltung des Rathauses und die Position der künftigen Hausnummer. | Bild: Jörg-Dieter Klatt

Um weiterhin Wohnraum in Tannheim zu schaffen, werden 210.000 Euro für den Grunderwerb oberhalb „Am unteren Rain“ eingestellt. Auf dem Vorplatz der Schule besteht dringender Sanierungsbedarf. Rund um Tannheim soll in den Feldwegeausbau die Summe von 20.000 Euro investiert werden. Im Argen liegt der Zustand des Unotweges, des Rainweges und der Verbindungsstraße nach Herzogenweiler. Sollte die Sanierung nicht im Haushalt aufgenommen werden, bitten die Ortschaftsräte um Aufnahme in den Investitionsplan für Straßen in VS.

Ortschaftsrat verfügt über 143.100 Euro

Dem Verwaltungshaushalt wurden 96.800 Euro zugebilligt. Der Ortschaftsrat verfügt 2020 über 143.100 Euro. Ein herzliches Dankeschön und großen Respekt zollte Ortsvorsteherin Anja Keller den ehemaligen Ortschaftsräten Lothar Schwaab, Josef Neininger, Steffen Blessing, Rainer Strobel und Bernd Steiner, welche zwischen fünf und 15 Jahren dem Gremium angehörten.

Größeren Diskussionsbedarf löste die Fassadengestaltung des Rathauses aus. Einig war man sich in der Farbe Gelb. Doch welches Gelb nun am besten zu den blauen Fensterläden passt, soll nach dem Aufbringen des Voranstrichs entschieden werden.