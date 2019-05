Villingen-Schwenningen – Sep-tem-ber. Ver-kehrs-sich-er-heit. Für Karsten (seinen Nachnamen will er nicht in der Zeitung lesen) ist jedes Wort, das mehr als fünf Buchstaben hat, eine Herausforderung. So, als wenn man, um einen Fluss überqueren zu können, von Stein zu Stein hüpfen muss. Man braucht Pausen, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Manchmal rutscht man ab. Und wenn man dann endlich das andere Ufer erreicht hat, ist man erleichtert und auch stolz.

Seit ein paar Jahren erreicht Karsten das Ufer immer öfter und immer schneller. Karsten ist 36 Jahre alt, mit 18 kam er aus Sachsen in den Schwarzwald. Er hat hier einen Job, er hat eine Freundin und er hat jede Menge Ausreden und Tricks. Wenn er mit Leuten im Restaurant war, die nicht wissen, dass er nicht schreiben und lesen kann, sagte er Sachen wie: „Was gibt‘s denn so Schönes?“ Oder er war still und hat nur zugehört, was die anderen sagen. Und ab und zu nachgehakt: „Ach, wo steht denn das?“ Wenn sie dann mit dem Finger draufgezeigt haben, hat er versucht, sich das Wort zu merken und leise selbst zu entziffern. „Ich habe immer viel mit den Ohren und Augen gearbeitet.“

Allein ging es aber nie. Wenn er eine Bewerbung schreiben musste oder eine Kündigung, wenn er in der Straßenbahn die Haltestellen lesen oder sich ein Rindersteak mit Spargel bestellen wollte, er hatte immer Kumpels, die ihm geholfen haben.

Die Schule schließt er nach der neunten Klasse ab. Sonderschule. Nur mündliche Prüfungen. Er hat auch einen Führerschein. Ebenfalls nur mündliche Prüfung. „Kurze Worte“, sagt er, „konnte ich immer.“ „Klein oder er oder ich.“ Seine Briefe habe er immer selber gelesen. „Die großen Worte habe ich ausgelassen, aber ich wusste ungefähr, um was es ging.“ Schreiben dagegen konnte er nichts.

Europaletten. Das Wort kannte er nicht. In seinem neuen Job im Versand einer Firma war es plötzlich überall. Freunde haben es ihm dann aufgeschrieben, er hatte es immer auf einem Spickzettel dabei und hat zu Hause geübt, bis er es auswendig schreiben konnte. „Das hab ich viel so gemacht.“

Er geht offen damit um, dass er nicht Lesen und Schreiben kann, seine Eltern, sein gesamter Freundeskreis, sein Chef, alle wissen Bescheid. „Früher war ich schon faul gewesen“, sagt er. „Irgendwann will man aber selber mal sagen, ich bring was auf die Reihe.“

Zwei Abende sitzt er nun jede Woche in Raum 116 im Gymnasium am Ro­mäusring und schreibt im VHS-Alphabetisierungskurs Sätze wie „Das ist eine Jacke“, „Ja, Jakob trägt die Jacke gerne“ und „Die Großen heißen Esslöffel“.

Heidi Thiemke ist eine resolute 68 Jahre alte Frau mit Blumenshirt und ganz viel Herz. Seit drei Jahren gibt sie diese Kurse an der VHS. Sie war Deutschlehrerin, sie weiß, wie man Inhalte vermittelt und wann man an seine Grenzen stößt. „Dann, wenn man denkt, jetzt müssten Sie es aber wissen.“ Wenn die Antwort auf „Schreib‘ mal Gaby“ ist: „Gaby, das schreibt man mit K, oder?“ Dann fängt sie wieder von vorne an. „So, wie war nochmal das Alphabet?“

Sie legen es, sie klatschen es, sie sprechen es. 26 Buchstaben. Sich da durchzuhangeln, muss sich für ihre Teilnehmer anfühlen wie die Besteigung der Eiger Nordwand. Manchmal vergisst auch Thiemke das. „Gerade vorhin ist mir im Kurs was Doofes passiert“, sagt sie. Einer der Schüler hatte sie gefragt, ob es hier einen Kaffeeautomaten gebe. „Ich habe nur geantwortet, ja, hinten im Gang. Wenn du gehst, kannst du mir bitte einen Cappuccino mitbringen?“ Sie bemerkt ihren Fehler erst, als Karsten aufsteht und sagt: „Ich geh‘ mal besser mit, ich glaube nicht, dass er weiß, wie das Wort aussieht.“

Nach einem Kurs (30 Einheiten) können die Teilnehmer in der Regel das Alphabet und kleine Worte lesen. Bis sie wirklich Lesen und Schreiben können, dauert es mitunter mehrere Jahre.

Vier Teilnehmer hat sie aktuell in ihrem Kurs, der jüngste ist 30, der älteste 70. Viel zu wenig. „Ich bin jedes Mal enttäuscht, dass es nicht mehr sind“, sagt sie: „Es eröffnet ihnen Welten.“ Scham und Angst der Betroffenen sind sicher ein Grund für die geringe Resonanz. Ein anderer ist viel banaler. Die Werbung. „Die, die es betrifft, können es ja nicht lesen.“

Geschämt, sagt Karsten, habe er sich nie für seine Schwäche. Wenn, dann habe er sich geärgert. Dann, wenn die Kumpels gechattet haben mit dem Handy und er einfach nicht mitmachen konnte. Inzwischen klappt auch das. „Man fühlt sich leichter und freier im Körper. Man muss nicht mehr immer jemand anderen fragen.“ Den Kurs kann er jedem Betroffenen nur empfehlen. „Der Wille muss da sein. Man muss sich trauen und man darf sich nicht schämen. In dem Kurs haben alle die gleichen Probleme.“

Karsten braucht inzwischen keine Ausreden mehr. Er braucht nur manchmal noch ein wenig Zeit. Und einen Trick. „Wenn jetzt ein großes Wort kommt“, sagt er, „mache ich einfach meine Bögen darunter“. Dann liest er. Silbe für Silbe. Bis zum Ende.