Für Villinger ist der Rummel auf dem Schwenninger Messegelände keine optimale Lösung. Klar – wir sind eine Doppelstadt – und nur, weil es in Schwenningen ist, muss es nicht schlecht sein. Aber der Rummel auf dem Friedengrund geriet auch deswegen in die Kritik, weil das Gelände zu abgelegen gewesen sei, was die Schausteller immer wieder monierten. Die jetzt gefundene Variante ist für Villinger nicht zentraler. Natürlich können wir uns ins Auto setzen, und es werden sicherlich auch einige tun, zumindest wenn sie noch Geld aus dem Urlaub in der Tasche haben. Denn das ist der nächste Pferdefuß. Die zehntägige Veranstaltung findet gegen Ende der Sommerferien statt, wenn noch viele VS-Familien die schönste Zeit des Jahres auswärts genießen. Deswegen ist dieses Volksfest nun ein Versuchsballon, hat es Erfolg, werden weitere folgen – wenn nicht, wird es wieder eingestellt. Für die Villinger wäre ein stadtnah gelegener Platz ohnehin das Beste. Den gibt es ja – das Gelände der alten Tonhalle. Zwar befindet sich die Stadtverwaltung wieder einmal auf Investorensuche, doch sollte es auch dieses Mal nicht klappen, kann die Lösung doch nur die sein: Die Verwaltung gestaltet den Platz neu, sodass er für den Rummel, aber auch Flohmärkte oder Zirkusse geeignet ist.