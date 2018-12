von Jörg-Dieter Klatt

Die Hektik des Vormittags am Heiligen Abend legt sich und die Glocken rufen zum Krippenspiel in den Kirchen Villingens. Nun fehlt nur leichter Schneefall, um die weihnachtliche Stimmung perfekt zu machen. Im Befehlsstellwerk des Villinger Bahnhofs deutet fast nichts auf diesen besonderen Abend hin.

FahrdienstleiterRainer Lüttich weiß um diesen besonderen Abend und ist doch hellwach, denn der Bahnbetrieb kennt keine Pause. Der Fahrplan diktiert die Zugläufe. Signale und Weichen müssen gestellt werden, damit die Reisenden ihr gewünschtes Ziel sicher erreichen. Auch Lokführer versehen seit dem Erkalten der Dampfloks vor über 40 Jahren völlig alleine ihren Dienst. Wäre es da nicht schön, gerade an diesem Abend die Freude der christlichen Weihnachtsbotschaft an einen dieser stillen Plätze zu tragen?

Schon zum 37. Mal machten sich Mitglieder des Villinger Eisenbahn-Clubs auf, um einen Diensthabenden bei der echten Eisenbahn zu besuchen. Die Idee dazu hatte der Vorsitzende des Villinger Eisenbahn-Clubs, Wolfgang Riedel, einer Vereinsdepesche aus Hamburg entnommen. Auch dort besuchen Eisenbahnfreunde Menschen, die am Heiligen Abend bei der Bahn Dienst tun müssen. Dieser Entschluss kam 1982 nicht nur bei den Klubkameraden in Villingen gut an. Auch die Beschenkten zeigten sich jedes Mal hocherfreut.

Lokführer Richard Bader vom Bodensee war 1982 der erste Bescherte, der gerührt versicherte, dass ihm eine solche Überraschung nach so vielen Dienstjahren – er stand ein Jahr vor seiner Pensionierung – noch nie zuteil wurde. In den vergangenen Jahren hatten die Eisenbahnfreunde auch die einsamen Wärterposten im Groppertal oder an den Schranken in Villingen besucht um, bisweilen durch tiefen Schnee stapfend, ihre Verbundenheit mit den echten Eisenbahnern zum Ausdruck zu bringen.

So auch bei Rainer Lüttich, der im gut gewärmten Befehlsstellwerk vor seinen Computermonitoren und den schweren Weichen- und Signalhebeln auf die Zugfahrten wartet. Telefon und Kugelschreiber gehören ebenso zu seinem Handwerkszeug wie die genaue Kenntnis der Betriebsabläufe, die jede Zugfahrt begleiten. Hinein in dieses Warten stiegen die Eisenbahnfreunde über die knarrende Holztreppe zum Stellwerksraum. „Das ist aber eine echte Überraschung!“ so der Fahrdienstleiter, dessen Vorgesetzter den Besuch ausdrücklich genehmigt hatte. Vorsitzender Wolfgang Riedel überreicht ihm im Namen aller Eisenbahnfreunde eine der typischen Weihnachtstüten, die erst nach dem Auspacken das Geheimnis ihres Inhalts preisgibt. Der neugierige Blick lässt das Gesicht des Beschenkten abermals lächeln.

„Das ist ja super, damit habe ich nicht gerechnet. Sonst besucht mich ja niemand hier!“ Ein schrilles Klingeln unterbricht diesen fast feierlichen Moment. Ein Zug wird telefonisch angekündigt und routiniert sorgt der Fahrdienstleiter dafür, dass der Regionalexpress der Schwarzwaldbahn pünktlich am Gleis 1 in Villingen einfahren kann.