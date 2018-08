Der große Villinger Mittelständler Güntert Präzisionstechnik wird derzeit umstrukturiert. Seit fünf Wochen ist als geschäftsführender Vorstand ein neuer Chef im Haus. Es handelt sich um Martin Oertel (61), der sich in der Fachbranche einen Ruf als ausgewiesener Sanierer und Restrukturierer erworben hat. Georg Güntert aus der Gründerfamilie ist "auf eigenen Wunsch" jetzt technischer Geschäftsführer, in dessen Bereich nun Neuentwicklungen fallen, "um das Unternehmen zukunftssicher zu machen", wie Oertel auf Anfrage ausführt.

Die Güntert Präzisionstechnik wird derzeit umstrukturiert. Seit fünf Wochen hat das Unternehmen einen neuen geschäftsführenden Vorstand. | Bild: Hahne, Jochen

Güntert Präzisionstechnik hat einige schwierige Jahre hinter sich, wie sich Oliver Böhme, Gewerkschaftssekretär der IG Metall in Villingen-Schwenningen, ausdrückt, und die rund 300 Mitarbeiter hoffen nun, dass das Unternehmen auf einem guten Weg ist. Die Beschäftigten hätten zuletzt "einiges durchgemacht", berichtet Böhme. Güntert habe ein enormes Wachstum vom Familienunternehmen zu einem größeren Mittelständler hingelegt, der "nicht mehr wie ein Familienunternehmen geführt werden kann", so Böhme. Georg Güntert habe da bereits erste Veränderungen in die Wege geleitet. Hinzukam in der Vergangenheit mit rund 66 Prozent eine große Abhängigkeit von der Diesel-Technologie, zum Beispiel bei Bauteilen für Einspritzpumpen. Einbußen hier versuche das Unternehmen nun im Zulieferer-Bereich für Benzinmotoren auszugleichen. Das gelang, bestätigt Oertel: "Der Rückgang der Auslastung bei den Teilen für Diesel-Einspritzpumpen wurde durch den Anstieg bei den Teilen für Benzin-Einspritzpumpen aufgefangen." Aus Mitarbeiter-Kreisen gegenüber dem SÜDKURIER geäußerte Probleme, es habe aufwändige Nachbemusterungen auf Druck der Auftraggeber gegeben, verneint Oertel ausdrücklich.

Martin Oertel gilt als ein ausgewiesener Sanierer. | Bild: Alex Zimmermann

Es sei auch bis auf einen Fall zu keinen Entlassungen gekommen. Im Personalbereich musste ein aus Sicht Oertels für ein Unternehmen wie Güntert überqualifizierte Juristin gehen, Oertel spricht auch von einem "Wasserkopf" der Verwaltung. Um dem entgegenzuwirken, hat der neue Chef nun zunächst einmal die Teamleiter aufgewertet, auf einen rein kaufmännischen Geschäftsführer werde verzichtet. Er selbst und übrigens auch nicht der Automobilzulieferer Bosch, der zum größten Auftraggeber des Unternehmens aufgestiegen ist, seien finanziell an Güntert beteiligt, das sei allein Sache der Villinger Familie. Dass die Abhängigkeit zu Bosch eine Gefahr darstelle, sieht Oertel nicht. Güntert produziert hochpräzise Teile für Hochdruck-Kraftstoffpumpen, für Hochdruckhydraulik-Ventile und Pumpen sowie hochpräzise Achsen für Elektromotoren.

Oertel hat zuletzt nach eigenen Angaben bei einem Automobilzulieferer bei Stuttgart sowie in Bayern gearbeitet. Über seinen genauen Werdegang gibt er sich bedeckt, er freue sich auf die Aufgabe in Villingen-Schwenningen. Doch das Internet gibt Auskunft. So hat der Bergbauingenieur bisher für ein unter anderem auf den Unternehmensverkauf spezialisiertes Büro gearbeitet, seine Stärken waren demnach die Restrukturierung von klein- und mittelständischen Unternehmen. Bei einem weiteren Beratungsunternehmen konzentrierte er sich auf die "spannende Herausforderung der Restrukturierung und Sanierung", so seine Selbstdarstellung. Damals holten ihn mittelständische Unternehmen in der Krise als externen Chef-Strukturierer oder Vorstand.

Familie Güntert Die Günterts gehören in Villingen zu einer alteingesessenen Industriellenfamilie – Oscar Güntert gründete die Firma Schwanog Schwarzwälder Normteile GmbH, die Sohn Siegfried 1957 übernahm. 1987 wurde das Unternehmen aufgeteilt in die Firmen Güntert Präzisionstechnik GmbH & Co. und Schwanog Siegfried Güntert GmbH (Obereschach). 1988 wurde im Industriegebiet Vockenhausen für die Güntert Präzisionstechnik ein Neubau errichtet. 2014/15 wurde die Produktion für rund zehn Millionen Euro vergrößert. Damals wurde erstmals ein externer Geschäftsführer eingestellt. (gha)

