von Roland Dürrhammer

Wer noch einen der vorderen Plätze in der Turn- und Festhalle Rietheim ergattern wollte, musste sich am Samstag frühzeitig auf den Weg machen. Schnell war die ausverkaufte Halle gefüllt zur Aufführung der Komödie "Geht die Katze, tanzen die Mäuse" der Theatergruppe Rietheim. "Lachen sie kräftig und sparen sie nicht mit dem Applaus", so Corina Vogelhauer bei der Begrüßung der Besucher und zu lachen gab es viel. Das Theaterstück von Beate Irmisch war den Darstellern auf den Leib geschrieben und sorgte für eine ausgelassene und fröhliche Stimmung in der Halle. Seit Oktober hatte sich die Theatergruppe für den Auftritt vorbereitet und so wurde dieser zu einem vollen Erfolg.

Christian Zimmermann als Detlef Brösel begeisterte wieder einmal als Hauptdarsteller in der Rolle eines ehemaligen Draufgängers, der nach 25 Ehejahren zum Pantoffelheld unter seiner herrschsüchtigen Ehefrau Erika wird. In Schürze und Kopftuch gekleidet fungiert er als Dienstbote seiner Frau. Putzen, kochen, Kaffee bringen zählen zu den Hauptaufgaben von Detlef und nichts erinnert mehr an die Zeiten, an denen er mit seinen Kumpels um die Häuser gezogen ist. Dann kommt die Wende: Nach einem Sturz, bei dem sie auf einer Bananenschale ausgerutscht ist, muss Erika an der Hüfte operiert werden und nun für drei Wochen zur Kur gehen. Das ist die Gunst der Stunde für Detlef, endlich mal allein zu Hause zu sein und an die Sturm- und Drangzeit von früher anzuknüpfen. Er will mit seinem Freund Eberhard ein Stück Freiheit genießen. Doch aus dem Wunsch, endlich allein zu Hause zu sein, wird nichts, weil plötzlich Sohn Hannes nach der Trennung von seiner Freundin wieder einziehen will und sein Vater Kurt sich drei Wochen Urlaub vom Seniorenheim genommen hat. Und Erika hatte in weiser Voraussicht ihre beste Freundin und Nachbarin Klothilde, die eiserne Jungfrau aus dem Dorf, damit beauftragt, sich um den Strohwitwer zu kümmern. Auch Kurts Seniorenliebschaft Hedwig folgt ihm zu Detlef.

Die Komödie "Geht die Katze, tanzen die Mäuse" war den Darstellern der Theatergruppe Rietheim mit Claudia Weißhaar, Thomas Kornhaas, Christian Zimmermann, Mareike Cimander, Lukas Molnar, Felix Bickel, Dagmar Heine, Theresa Rohrer und Melanie Hitschler (von links) auf den Leib geschrieben. | Bild: Roland Dürrhammer

Nach einem gemeinsamen, feucht fröhlichen Abend der vier Männer, bringt Hannes auch noch Pussi, eine junge Barfrau aus der Kneipe mit ins Haus. Dann kommt Johanna Streusel, Besitzerin eines Tante-Emma-Ladens, ins Spiel und liefert die Häppchen, die Detlef für seine Männerrunde bestellt hat. Neugierig wie sie ist, lauschte sie an den Türen und berichtet natürlich alles brühwarm Erika.

Wer wissen will, wie sich das ganze Chaos auflöst, wer mit wem eine Beziehung eingeht und ob Detlef nach der Kur von Erika wieder in seine Pantoffelheld-Rolle schlüpfen muss, kann die zweite Aufführung der Theatergruppe am 5. Januar, für die es noch Restkarten gibt, besuchen.