von Roland Dürrhammer

Wenn Hermann Sulzmann heute seinen 70. Geburtstag mit Familie, Freunden und Bekannten feiert, dann reicht der Platz in der guten Stube nicht mehr aus. Wie immer bei den großen Festen der Familie wird die Ausstellunghalle im Fliesenfachgeschäft von Sohn Alexander in einen Festsaal verwandelt.

Familie im Fasnetfieber

Am 1. April 1949 wurde Hermann Sulzmann in Villingen geboren. Wegen des Datums muss er sich heute noch mancherlei Scherze anhören. "Mein Vater war Turmgässler und deshalb liegt mit die Fasnet im Blut", so der Jubilar, der seit 55 Jahren Mitglied in der Narrenzunft ist, ins Häs geht und bei der Bürgermiliz seit elf Jahren stramm mitmarschiert. Die ganze Familie ist im Fasnetfieber. Seine Frau Hannelore, mit der er seit 45 Jahren verheiratet ist, näht Altvillingerin-Häser. "Unser Enkel geht mit sechs Jahren auch schon ins Häs", erzählt er voller Stolz.

Mitglied in zwölf Vereinen

Die Bilder an den Wänden im Haus von Sulzmann dokumentieren nicht nur die Fasnet-Geschichte der Familie mit Umzugsbildern, einem Zeitungsausschnitt vom Opa bei der Bürgermiliz, sondern auch die vielen Ehrungen, die Sulzmann in den vergangenen Jahrzehnten erhalten hat. "Ich bin ein Vereinsmensch und war in zwölf Vereinen Mitglied, was ich aber mittlerweile reduziert habe", erzählt Sulzmann, dem auch die Musik und vor allem das Singen sehr am Herzen liegen. "Musik und Singen haben mich mein Leben lang begleitet", sagt Sulzmann und schwärmt von zahlreichen Erinnerungen. Seit 35 Jahren ist er Mitglied bei den Rietheimer Musikanten, hat 1982 dort im Fanfarenzug mitspielt. 26 Jahre lang hat er beim Männerchor Villingen nicht nur im zweiten Tenor gesungen, sondern war auch lange Jahre Vize-Vorsitzender.

Viele Geschichten

Mit Gesang wird er auch heute Abend seine Gäste begrüßen. "Das erwarten die Gästen und ich werde sie mit mancher Einlage überraschen", verrät Sulzmann schon mal einen Programmpunkt. Was sonst noch so aufgeführt wird, wisse er nicht, dies werde alles geheim gehalten. Mit Sicherheit wird es viele Geschichten aus dem Leben des 70-jährigen. Und er selbst ist auch ein ganz großer Geschichtenerzähler.