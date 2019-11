Die ProKids-Stiftung feiert Geburtstag: Genau zehn Jahre ist es her, dass der Schwenninger Unternehmer Joachim Spitz eine Initiative in eine Stiftung überführte. Sein Ziel: Er wollte Kindern aus armen Familien ein warmes Schulessen finanzieren. Das macht er bis heute. Inzwischen ist die Stiftung in vielen Bereichen aktiv. „Unser Name ist Programm“, sagt Joachim Spitz, Gründer und Stiftungsratsvorsitzender. „ProKids bedeutet, dass wir in allen Bereichen, wo es notwendig ist, für Kinder und junge Leute eintreten, die Probleme haben oder benachteiligt sind.“ Dafür setzt sich der Schwenninger Unternehmer mit großem Engagement ein.

Wie alles anfing: Kindern ein warmes Essen in der Schule ermöglichen. | Bild: Prokids

Bei einer symbolischen Auftaktaktion wurden im Schwenninger St.- Elisabeth-Kindergarten Spaghetti für die Kindergartenkinder gekocht und in der Folge viele tausend Euro für arme Kinder gesammelt. Die Initiative war angelaufen. Die Leute fanden es von Beginn an gut, dass ihre Spenden in der Stadt blieben. Um sein soziales Engagement mit mehr Effizienz betreiben zu können, entschied sich Spitz, eine Stiftung zu gründen. Die Stiftungsurkunde überbrachte die damalige Bundesfamilienministerin Kristina Schröder.

Familienministerin Kristina Schröder überreicht vor zehn Jahren die Stiftungsurkunde. | Bild: Prokids

Ein zentrales Modul der Stiftungsarbeit ist heute der ProKids-Treff im Schwenninger Jugendhaus Spektrum, getragen von Ehrenamtlichen wie Ulrike und Karl-Henning Lichte und Bea Baumgarthuber. Ebenfalls im Jugendhaus läuft die von ProKids geförderte Hausaufgabenbetreuung von Erhard Bürk.

Welchen Stellenwert beide Projekte einnehmen, zeigt die Tatsache, dass sowohl Bürk als auch das Ehepaar Lichte mit dem Paul-Harris-Preis für soziales Engagement des Rotary Clubs VS ausgezeichnet wurden. Zwischenzeitlich hatte die Stiftung ein Mentoring-Projekt angeschoben und mit Hilfe vieler engagierter Ehrenamtlicher jungen Leuten mit Problemen auf dem Weg ins Berufsleben beigestanden. Ebenfalls für junge Leute ist das jüngste Stiftungsprojekt: ein Streetworkout-Park am Vorderen See in Schwenningen.

In der Babyklappe am Franziskusheim in der Neckarstraße wurden wie auf unserem Symbolbild über die Jahre vier Babys von unbekannten Müttern abgelegt. | Bild: Prokids

Großes Ansehen hatte der Stiftung auch ihre Babyklappe in der Neckarstraße eingebracht. Die Klappe im Franziskusheim wird dauernd überwacht. Spitz hatte in der Zeitung gelesen, dass in der weiteren Region ein Neugeborenes ausgesetzt worden und gestorben war. Derartiges sollte sich keinesfalls wiederholen. Seitdem haben unbekannte Mütter vier Babys in der Klappe abgelegt.

Momentan ist Joachim schon wieder im Stress für die Weihnachtswunschaktion. Die Geschenke, aus dem Erlös dieses Projekts finanziert, kommen ausschließlich Kindern aus hilfsbedürftigen Familien zugute. Dabei übernehmen Firmenpartner und Privatpersonen Geschenk-Patenschaften. Die Paten finden dabei an Wunschbäumen, die in örtlichen Banken aufgestellt werden, Weihnachtswunschkarten vor, kaufen die Geschenke und geben ab.