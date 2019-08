von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Eine Pause mit praktischen Erfahrungen, ein Freiwilliges Soziales Jahr zwischen Abitur und Studium oder Beruf, die nehmen sich inzwischen viele junge Leute, bevor sie sich für ein Studium entscheiden, oder in den Beruf einsteigen.

Lisa Schnotz aus VS-Villingen hat nach dem Abitur an den Zinzendorf-Schulen in Königsfeld einen Freiwilligendienst mit interessanten Erlebnissen und vielen Erfahrungen in Jordanien gemacht.

Eben zurückgekommen, erzählt sie von dieser außergewöhnlichen Zeit in einem Land im Nahen Osten, das hier eher als Unruheregion wahrgenommen wird. Lisa Schnotz konnte das nicht abhalten, mit der „ems“, der „Evangelischen Mission in Solidarität“ für ein Soziales Jahr nach Jordanien zu gehen.

Gearbeitet hat sie in dieser Zeit an der Theodor-Schneller-Schule (TSS) in Amman. Das Bundesministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit unterstützt mit dem Projekt „Weltwärts“ solche Einsätze finanziell und beratend.

Lisa Schnotz mit Schülerinnen in der Theodor-Schneller-Schule in Amman. | Bild: Winkelmann-Klingsporn, Elisabeth

Ein Ort der Geborgenheit

Kinder aus armen und schwierigen Verhältnissen aus muslimischen und christlichen Familien erhalten an dieser Schule eine Perspektive auf ein besseres Leben. Vom Kindergarten bis zur Berufsausbildung lernen Kinder unterschiedlicher Religionen dort gemeinsam.

Von den rund 300 Kindern an der TSS leben etwa ein Drittel im Internat. Seit 2010 werden verstärkt auch Mädchen in Kindergarten, Internat und Schule aufgenommen. Das Schulkonzept, das in seiner Region einzigartig ist, vermittelt Toleranz zwischen den Kulturen. Kinder christlicher und muslimischer Herkunft lernen, was es heißt, sich zu respektieren und in Frieden zusammenzuleben.

Nach dem Abschluss der Mittleren Reife besteht für die Kinder an der TSS die Möglichkeit, eine Ausbildung zu absolvieren oder an einer anderen Schule ihr Abitur zu machen.

Bei den schwierigen Verhältnissen, aus denen die Kinder kommen, Halbwaisen, Waisen und arme Familien, muss sich die TSS weitestgehend durch Spenden finanzfieren. Aber auch das scheint zu funktionieren. Unterstützung läuft zum Teil über kirchliche Strukturen.

Der Freiwilligendienst

In diesem Umfeld hat Lisa Schnotz ihr Freiwilliges Soziales Jahr praktiziert, morgens von 8 bis 13 Uhr im Deutsch- und Englischunterricht assistiert und nachmittags Mädchen bei den Hausaufgaben, beim Spielen und in der Freizeit betreut und natürlich die Zeit genutzt, um Arabisch zu lernen.

Die beiden Organisationen, mit denen sie unterwegs war, „Weltwärts“ und „ems“, bereiten ihre Freiwilligen mit mehreren Seminaren, eins im Vorfeld zum Einstimmen auf den Einsatz, ein Zwischenseminar im Einsatzland und ein Nachbereitungsseminar, um die Erfahrungen zu verarbeiten.

„Das Schönste an meiner Einsatzstelle an der TSS ist für mich die Gemeinschaft unter den Schülern und zwischen den Schülern und Lehrkräften und das starke Gemeinschaftsgefühl. Nicht umsonst sprechen viele Kinder von der Internatsfamilie“, sagt Lisa Schnotz im Rückblick.

Dazu kommen besondere Erlebnisse wie eine Übernachtung in einem Beduinencamp in der Jordanischen Wüste als Kontrast zur Millionenstadt Amman.

Die Großstadt Amman in Jordanien | Bild: Winkelmann-Klingsporn, Elisabeth

Zukunftspläne geschmiedet

„Allen, die sich nach dem Abitur oder einer abgeschlossenen Berufsausbildung nicht sofort ins Studium oder in die Arbeitswelt stürzen wollen, kann ich einen Freiwilligendienst nur empfehlen“, sagt Lisa Schnotz.

Die Einsatzzeit vom 26. August 2018 bis zum 8. Juni 2019 ist für Lisa Schnotz offensichtlich wie im Fluge vergangen. Inzwischen ist sie wieder zuhause in Villingen, wird aber in Kürze noch einmal nach Jordanien fliegen und ihren Einsatz an der TSS noch bis zum Jahresende privat verlängern.

Kamelritt – ein Ausflug in die Wüste: Auch das gehört dazu. | Bild: Winkelmann-Klingsporn, Elisabeth

Ihre weiteren Studienpläne haben die Erfahrungen und Erlebnisse in der Schneller-Schule in Amman nur bestärkt. Lisa Schnotz hofft, zum Sommersemester 2020 an der Universität Freiburg einen Studienplatz zu bekommen. Deutsch und Englisch auf Lehramt, das möchte sie studieren.