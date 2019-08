„Ich glaub‘, ich mache ein Wollgeschäft auf“, hat Christa Schlenker an einem Nachmittag im November 2018 zu ihrer besten Freundin gesagt. Genervt sei sie an jenem Tag gewesen, erinnert sie sich, weil sie die Wolle für ein Strickprojekt wieder einmal im Internet bestellen musste. Im Frühjahr 2017 hatte der Filialist Wolle-Rödel in der Niederen Straße geschlossen, und auch „Woll-Lust“ in der Färberstraße wurde aufgegeben. „Jawohl“, hat Irmgard Jager darauf geantwortet. „Das machst du.“

Idee wird Wirklichkeit

Knapp ein Jahr später ist aus dieser Idee Wirklichkeit geworden. Am Dienstag, 3. September, schließt Christa Schlenker eine Marktlücke in der Villinger Innenstadt und eröffnet „Mascha Wolle“.

Im Einzelhandel gelernt

Die Niedereschacherin war schon immer um Einzelhandel tätig, hat ihre Ausbildung im Textil-Einzelhandel absolviert und zuletzt in einem Bioladen gearbeitet. „Das ist schon kräftezehrend, wenn man täglich Rollwägen mit schweren Obst- und Gemüsekisten entlädt. Das hätte ich schon körperlich nicht bis zur Rente durchgehalten“, sagt sie. „Und bis dahin hab‘ ich ja noch zehn Jahre.“

Die handbemalten Keramikknöpfe stammen aus einer Manufaktur in Portugal. | Bild: Nahalie Göbel

Jahre, die sie nun in ihrem eigenen Reich verbringen möchte. In der Kanzleigasse ist aus ehemaligen Büroräumen ein helles, freundliches Geschäft geworden, aus den Regalen die Wollknäuel in vielen Farben leuchten. Das Schaufenster will Christa Schlenker bewusst freihalten. „Der Laden selbst soll das Schaufenster sein.“

Gemeinsam mit Irmgard Jager hat Christa Schlenker seit vergangenem Herbst am Konzept getüftelt. Die beiden strickbegeisterten Frauen haben recherchiert, Fachmessen besucht und sich in das Thema Geschäftsgründung eingearbeitet.

Glücksfall „Egon“

Ein Glücksfall sei dabei die Existenzgründeroffensive „Egon“ in ihrem Heimatort Niedereschach gewesen, sagt Christa Schlenker. „Man hat mich großartig unterstützt“, sagt sie. „Ich bin so froh, dass ich dort angerufen habe.“ Schnell wurde über „Egon“ ein Existenzgründungsberater gefunden, der ihr unter anderem half, einen Businessplan zu erstellen.

Hilfe beim Businessplan

Allein 30 Seiten Text wurden dafür erstellt, dazu ein erläuterndes Zahlenwerk – Banken möchten ein wasserdichtes Konzept sehen, bevor sie Gründer mit Krediten ausstatten. Das Konzept überzeugte: „Die Zusage der Bank kam schnell.“

Die Regale sind schon eingeräumt. Ab 3. September hat das neue Villinger Handarbeitsgeschäft geöffnet. | Bild: Nahalie Göbel

In ihrem Geschäft möchte die Mutter zweier erwachsener Söhne einen „guten Querschnitt“ zwischen Standardprogramm und besonderen Wollarten bieten, darunter etwa Bio-Merinowolle, die ausschließlich in Deutschland produziert wird, aber auch handbemalte Keramikknöpfe, die aus in einer Ein-Frau-Manufaktur in Portugal stammen.

Treffpunkt für Gleichgesinnte

Mascha Wolle soll, so wünscht es sich die Gründerin, zu einem Treffpunkt für alle Handarbeitsbegeisterten werden, egal, ob sie sich dem Stricken, dem Häkeln oder auch dem Nähen verschrieben haben. „Ich möchte die Menschen zusammenbringen.“ Austausch sei enorm wichtig. Oft brauche man bei einer komplizierten Strickanleitung Unterstützung. „Klar gibt es alles auch als Video im Internet. Aber persönliche Hilfe ist doch etwas ganz anderes.“

Workshops denkbar

Auch kann sie sich vorstellen, Workshops anzubieten. „Je nachdem, was die Kunden sich wünschen. Das muss ich jetzt herausfinden.“ Auf Zuspruch stößt das Geschäft jedenfalls schon vor der Eröffnung. Eine Passantin, die Christa Schlenker noch aus Bioladen-Zeiten kennt, kommt zufällig vorbei, fragt, was hier entsteht – und ist spontan begeistert. Sie hat lange in Offenburg gearbeitet, erzählt sie, war dort Mitglied des Burda-Strickclubs und hat sich für die Rente vorgenommen, wieder mehr zu stricken. „Toll, wenn es wieder ein Wollgeschäft gibt.“