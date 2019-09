Für Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple war der vergangene Dienstag ein lang ersehnter Tag. In Stuttgart hielt sie einen Förderbescheid des Landes für den Aufbau eines Breitbandnetzes in den Händen. Marbach bekommt 928 000 Euro vom Land. Damit ist die Finanzierung des Netzaufbaus, der rund 3,3 Millionen kostet, ist gesichert. Die anschlusswilligen Marbacher können im nächsten Jahr damit rechnen, dass sie superschnelles Internet empfangen können.

Seit 15 Jahren kämpft die Ortsvorsteherin darum, das alle Wohngebiete im Ort einen vernünftigen Internetanschluss bekommen können. Vor allem im Gebiet Melben und mehreren südlichen Straßenzügen in Richtung Brigachtal ist der Empfang lausig. Das soll sich bald ändern. Der Durchbruch kam vor wenigen Jahren mit der Gründung des Breitbandzweckverandes Schwarzwald-Baar. Nachdem zuletzt Pfaffenweiler, Tannheim und Herzogenweiler vom Zweckverband inzwischen ans Glasfasernetz angeschlossen wurden, ist jetzt Marbach an der Reihe: Im Laufe des September wurde der erste Spatenstich für die Verlegung der Leitungsrohre gesetzt. „Toll, dass wir nun für ganz Marbach moderne Glasfasertechnik bekommen“, freut sich die Ortsvorsteherin.

Allerdings war die Finanzierung zuletzt eine Zitterpartie. Durch die Änderungen der Förderrichtlinien hing der Netzausbau in Marbach monatelang in der Luft. Denn mittlerweile ist die Förderung des Netzausbaus vom Land auf den Bund übergegangen. Dass Marbach auf den letzten Drücker doch noch in die Landesförderung gerutscht ist, sei ein großer Glücksfall, betont die Ortsvorsteherin. Ein Neuantrag der Förderung auf Bundesebene hätte das Projekt vermutlich erheblich zurückgeworfen. Kern-Epple geht davon aus, dass der Ausbau des Breitbandnetzes, wenn alles planmäßig läuft, im nächsten Jahr abgeschlossen werden kann.

Die Nachfrage ist groß. Bis Ende Juni hatten sich 273 Haushalte für einen sofortigen Hausanschluss ans Glasfasernetz entschieden. Knapp hundert weitere Haushalte lassen sich einen Zugang legen, so dass sie später anschließen lassen können. Seit der Zweckverband den Netzausbau in Marbach vorantreibt, ist auch die Telekom aufgewacht und versucht, mit der Modernisierung ihres alten Kupferkabelnetzes noch Kunden zu gewinnen.

Wie geht es weiter mit dem Breitband in VS? Noch dieses Jahr soll der Netzausbau im Bereich des Schwenninger Neckarstadtteils bis zum Messegelände sowie der Anschluss der Schwenninger Schulen abgeschlossen werden. Dagegen hat sich der geplante Ausbau im Bereich Villingen-Süd aufgrund der neuen Förderrichtlinien erheblich verzögert. In der Sitzung am 8. Oktober sollen die Stadträte im Technischen Ausschuss beschließen, wie und wann der Netzausbau in Obereschach, Villingen-Süd, in Weigheim und anderen Stadtgebieten fortgesetzt wird.