von SK

Wie kann man blind Fußball spielen, wenn man den Ball und die Mitspieler nicht sieht? Die Klasse 7 der Waldorfschule Schwenningen, hat dies ausprobiert. Die katholische Religionslehrerin Christine Rösch-Isak hatte sich um das Projekt „Handicap macht Schule" des württembergischen Behindertenverbandes beworben. Der Trainer für Blindenfußball, Benjamin Zoll, war eigens hierfür von Stuttgart angereist.

Hauptberuflich arbeitet Zoll als Lehrer an der Nikolauspflege in Stuttgart, einer Stiftung für blinde und sehbehinderte Menschen. Hier unterrichtet er Kinder mit allen Arten von Seheinschränkungen bis hin zur Kindern, die völlig blind sind. „Kinder, die blind geboren sind“, berichtete er, „vermissen das Augenlicht überhaupt nicht, weil sie die Welt nicht anders kennen.“ Schlimm sei es aber für Jugendliche, die in der Pubertät eine Netzhautablösung bekommen und innerhalb eines Jahres ihre ganze Sehkraft verlieren. „ Ich habe Sport studiert und alle Sportarten gelernt“, stellte er sich den Schülern vor, „aber ich habe nicht gewusst, wie Blinde ticken“. Um das zu erfahren, habe er sich blind von einem blinden Freund durch Stuttgart führen lassen. Das war für ihn eine mittlere Katastrophe.

Stille und Konzentration

Um Blindenfußball zu erlernen, habe er ein Jahr lang alle Länder besucht, in denen Blindenfußball gespielt wird. Er wurde dann C- und Athletiktrainer der Blindenfußball-Nationalmannschaft. Für das Blindenfußballtraining hatte der Sportpädagoge Blindenbrillen mitgebracht. Die größte Überraschung aber waren die rasselnden Blindenfußbälle. Die Bälle zu hören, erforderte höchste Stille und Konzentration.

Und wie sich 35 „Blinde“ in einer Sporthalle frei bewegen können, ohne sich gegenseitig umzurennen oder gegen die Wand zu laufen, erklärte Zoll so: „Haltet die Arme und Hände vor eurem Körper in Abwehrhaltung, um euch zu schützen, und ruft ständig leise das Wort „Voy“, das ist Spanisch, und heißt: „Ich komme!“ Einem summenden Riesenbienenschwarm gleich schwärmten die Schüler daraufhin aus, in größter Vorsicht, sich nicht zu verletzen. Zur freien Bewegung kam dann noch das Dribbling mit dem Ball hinzu, was hieß: Das rasselnde Leder musste ständig am Fuß gehalten werden, ohne Ballkontakt ist der Ball für einen Blinden verloren. Da brauchte es doch noch sehende Partner, die immer wieder die Bälle zuspielten.

Benjamin Zoll erklärte abschließend den Schülern, dass der Blindenfußball von den blinden Spielern höchste körperliche Leistungen und Konzentration abverlange. „Macht euch nichts vor“, ernüchterte er die Schüler, „ihr bräuchtet noch viele Trainingseinheiten, bis ihr tatsächlich ein Mannschaftsspiel in Blindenfußball spielen könntet. Für euch war das Training für die eineinhalb Stunden vielleicht ein Spaß, aber für wirkliche Blinde ist das kein Zuckerschlecken. Eine Halbzeit beträgt nur 20 Minuten. Die Mannschaften bestehen zusammen aus nur acht Feldspielern, zwei Torwarten, die sehen dürfen, und zwei Rufern (Guides), die hinter den Toren stehen und den Blinden zurufen, damit sie wissen, wo das Tor ist. Von hundert Blinden spielen vielleicht drei Blindenfußball, weil es so anstrengend ist."

Die Schülerinnen Anna, Clara und Marie formulierten am Ende ihre Erfahrungen so: „Wir fanden das Training sehr cool und sehr lustig. Wir glauben, die Klasse hat aber auch verstanden, wie schrecklich es sein muss, blind zu sein.“ Klaus Ketterer, der Geschäftsführer der Waldorfschule Schwenningen, bedankte sich anschließend bei Benjamin Zoll mit einer Spende für das Projekt.