von Rüdiger Fein

Villingen-Schwenningen – Ruhige Nummern und Duette auf die Bühne zu bringen war einst der Grundgedanke einer Veranstaltung, welche die Villinger Dörr Brüder ins Leben gerufen haben. Zum jetzt fünften Mal haben die beiden Musiker und Sänger es geschafft, eine große Zahl an Musikern und Sängern um sich zu sammeln, die sich und ihre Kunst gerne einbringen, um in Not geratenen Menschen zu helfen. Zwar laute der Arbeitstitel der vier Konzerte immer noch „Ruhige Nummern und Duette„, sagt Eric Dörr, aber Inhalt und Anspruch an die Musik seien im steten Wandel begriffen.

Eine tolle Atmosphäre herrscht auch auf der Bühne in der alten Saba Kantine bei dem ausverkauften Konzert.

Schon lange gehe es nicht mehr ruhig zu und in diesem Jahr stand die Veranstaltung unter dem musikalischen Motto „Musik aus Filmen und Europa„: Und die alte Saba Kantine ist wie gemacht für die Veranstaltung, die nicht nur vom ehrenamtlichen Auftritt der Musiker und Sänger lebt, sondern die auch getragen wird von Sponsoren und zahlreichen ehrenamtlichen Helfern.

Fünf starke Stimmen bestimmen gleich zu Beginn das Geschehen auf der Bühne (vordere Reihe von links) Markus Göttler, Patricia Scheller, Tina Zotzmann, Svenja Friedrichsohn und Eric Dörr

Geld für soziale Zwecke

In den vergangenen Jahren kam durch die vier Konzerte immer eine Summe von mehr als 10 000 Euro zusammen. Im Erfolgsjahr 2017 waren es sogar 16 000 Euro, die aus Eintrittsgeldern, Spenden und Sponsorengeldern wie auch aus der Bewirtung zusammenkamen und die zu gleichen Teilen an vier soziale Projekte verteilt wurden. Die diesjährigen Geldempfänger können sich sicher auch über einen erklecklichen Geldbetrag freuen, deutete der ausverkaufte Saal bei den ersten beiden Veranstaltungen in der Saba-Kantine doch bereits auf eine zu erwartende hohe Spendensumme hin.

Eric Dörr

Die Geldempfänger in diesem Jahr sind das Projekt „Fight for your life“, die „Mahlzeit“, die Aktion „Unter dem Regenbogen“ und die Band „WG and Friends“. Zu den Sponsoren, denen man ganz besonders dankbar ist, gehören die Eigentümer der Saba-Kantine, Wolfram und Julia Richter (Richter Immobiliengruppe). Sie haben diesen, für Villingen sehr geschichtsträchtigen Ort, auch 2019 nochmals als Spielstätte zur Verfügung gestellt, betont Eric Dörr.

Nicht für jeden Gast war eine Sitzgelegenheit vorhanden aber es hielt auch nicht jeden auf dem Stuhl angesichts der tollen Interpretationen vieler bekannter Songs.

Eigentlich sollte die alte Saba Kantine bereits abgebrochen werden, jetzt hoffen die Dörr Brüder auf ein weiteres Jahr und man werde gerne die Abrissparty musikalisch organisieren.

Tina Zotzmann

Am kommenden Freitag und Samstag, 17. und 18. Mai heißt es jedenfalls noch einmal Ruhige Nummern und Duette und für beide Abende stehe noch ein Kontingent an Restkarten zur Verfügung, die man im Vorverkauf bei der Firma Albiker in Schwenningen oder bei Mory`s Hofbuchhandlung in der Villinger Rietstraße bekommt. Für kurzentschlossene Besucher liegen natürlich auch wieder einige Karten an der Abendkasse bereit. Die Karten kosten pro Stück 15 Euro.