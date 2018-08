Es ist ein nicht ganz so überraschender Ansturm: Trotz vielen Neuvergaben von Kindergartenplätzen will die Warteliste nicht kürzer werden. Das tut vor allem den betroffenen Eltern weh, die fest mit einem Platz rechnen, deren Zukunftsplanung daran hängt. Viele Mütter, die keine Beamtinnen sind, wissen: Wer einmal raus aus dem Job ist, der kommt nicht mehr so schnell rein. Eine Mutter sagte dem SÜDKURIER, dass sie ihre Stelle brauche, weil sie in fünf Jahren nicht nur noch Toiletten putzen will. Für solche Frauen ist die aktuelle Situation, keinen Kindergarten-Platz zu haben, ein Desaster. Das ist die eine Seite – die der Eltern, die mit der Zukunftsplanung ringen. Die andere Seite betrifft die Stadtverwaltung, die nicht ausreichend schnell genug Plätze zur Verfügung stellt. Und da muss man fragen – warum? Es gibt darauf viele Antworten: Prognosen, die nicht zutrafen, eine wachsende Stadtbevölkerung und Eltern, die sich anders verhalten als erwartet. All das mag eine Rolle spielen, das Kindergarten-Fachamt reagiert mit den traditionellen Modellen, der Erweiterung und dem Neubau von Einrichtungen. Das braucht Zeit. Kaum diskutiert werden schnelle Lösungen, wie sie andere Kommunen schon längst angegangen sind: Kindergarten-Container werden dort aufgestellt – vielleicht nicht optimal, aber besser als nichts – oder sogenannte Modulbauten. Das sind feste Kleingebäude zu einem vergleichsweise günstigen Preis, die später auch zu anderen Zwecken genutzt werden. Von solchen Alternativ-Modellen hört man hier nichts – leider.

