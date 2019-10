von Silke Weidmann

Smarte Technologien sind derzeit in aller Munde. Von Kaffeemaschinen und Waschmaschinen, die sich von unterwegs aus steuern lassen, haben viele schon gehört oder besitzen sogar ein solches Gerät. Auch per App steuerbare Staubsauger- oder Rasenmäher-Roboter erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Das ist bequem und gibt dem Zuhause einen luxuriösen Charakter. Doch ein Bereich, in dem die Smart Home-Technologien, also Technologien für ein intelligentes Zuhause, zukünftig vermutlich den größten Nutzen haben werden, ist das Leben im Alter.

Zuhause geht auf Reisen

Die Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte Forschung betreibt mit dem Netzwerk Smart Home & Living ein zukunftsweisendes Transferprojekt: In einem mit intelligenter Technik ausgestatteten Wohnwagen, dem SmaC, kann man sich ein Bild davon machen, was technisch möglich ist. Der intelligente Caravan vereint einige Anwendungsbeispiele auf engstem und vor allem mobilem Raum. Mit dem Gefährt gehen die Projektmitarbeiter beispielsweise auf Technikmessen, wie Markus Hartung, Software-Entwickler bei Hahn-Schickard, berichtet. Das Hauptaugenmerk liege dabei einerseits auf der Erforschung und Erprobung innovativer Technologien, andererseits habe das Projekt auch das Ziel, für das Thema zu sensibilisieren. Gerade für Auszubildende in den Fächern Anlagenmechanik, Fachinformatik, Elektrotechnik und ähnlichen Berufsfeldern seien die modernen Technologien ein Zukunftsthema.

Junge Mechaniker begeistert

Daher war der smarte Wohnwagen nun zu Gast an der Gewerbeschule in Villingen. Hahn-Schickard-Mitarbeiter Markus Hornung und Alexander Ackermann, der ein Praxissemester bei der Forschungsgesellschaft absolviert, zeigten den Schülern die verbauten Technologien und begeisterten damit so manch einen angehenden Mechaniker sicherlich für das Thema.

Lange selbstständig bleiben

So demonstrierten sie in der mobilen Beispielwohnung etwa einen Warnmelder für Wasserschaden, der im Ernstfall ein Alarmsystem aktiviert: Der Bewohner wird über den eingetretenen Wasserschaden informiert, der Strom wird abgeschaltet. Über die Handwerker-Plattform Flixworker kann außerdem direkt die zuständige Handwerkerfirma informiert werden. Aber auch Matten unter dem Teppich, die einen Sturz des Bewohners erkennen oder Bewegungsmelder, die Besuch ankündigen, sind Beispiele für Techniken, die insbesondere das Leben im Alter erleichtern könnten. In der Pflege sind solche Anwendungen als Unterstützung ebenso denkbar wie für das Ziel, im Alter möglichst lange selbstständig wohnen zu können.

Eine wichtige Rolle

Markus Hartung berichtet: „Was in jüngeren Jahren einfach nur bequem ist, kann im Alter entscheidend dafür sein, ob man noch alleine wohnen kann.“ Viele junge Leute, die den SmaC besichtigen, sagten am Ende: „Das wäre toll für meine Großeltern“. Hartung ist sich sicher, dass das intelligente Wohnen ein Zukunftsthema ist, mit dem man sich auseinandersetzen sollte. Smart Home-Technologien werden in einigen Jahren wohl nicht mehr lediglich technikbegeisterten Dreißigjährigen vorbehalten sein, sondern könnten auch die Haushalte vieler Älterer unterstützen. Die Villinger Berufsschüler haben dabei eine wichtige Rolle: Sie sind die zukünftigen Mechaniker, die die Technik später einmal installieren können.