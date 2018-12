von Alexander Hämmerling

Nächstes Jahr feiert er sein 30-jähriges Bühnenjubiläum und die Balsamstimme zu den emotionalen Schlagern hält die Töne besser denn je. "Weihnachtsträume mit Patrick Lindner" lautete die Veranstaltung in der Neuen Tonhalle, die etwa 300 Musikfans miterleben wollten. Zur Ausgestaltung des Abendprogramms holte sich der Gastgeber, Moderator und Sänger die Formation "Stimmen der Berge" und "Die Geschwister Niederbacher" mit eigenen Einlagen mit auf die Bühne.

Die Stimmen der Berge sind ehemalige Regensburger Domspatzen. Gelernt haben sie mitunter beim Bruder des Rentnerpapstes Benedikt XVI, Georg Ratzinger.

Mit "Die kleinen Dinge des Lebens" hatte er 1990 seinen Durchbruch und kleine Dinge bekam der 58-jährige Galan von seinem mittlerweile etwas gealterten Fanclub in der ersten Reihe den ganzen Abend über als Geschenke gereicht. Mal eine Rose, ein Stofftier oder diverse Präsenten wechselten den Besitzer.

Lindners Groupies haben den Zenit der weiblichen Blüte zwar leicht überschritten, goutieren den Auftritt ihres Patricks jedoch leidenschaftlicher denn je mit entsprechenden Gesten.

So atmete der Abend das Flair einer Ein-Mann-Boygroup. "Es ist keine Selbstverständlichkeit, sein Publikum so viele Jahrzehnte unterhalten zu können. Sehr glücklich und dankbar bin ich", ruft Lindner seinen Anhängern zu. Entsprechen kredenzte der Altmeister neben aktuellen Schlagern einige Melodien aus seiner Anfangszeit wie "Anna Lena" oder "Meine Lieder streicheln dich".

"Wo andere Urlaub machen, ist unser Zuhause". Die Geschwister Niederbacher aus Südtirol besingen bei Patrick Lindners Weihnachtsträumen ihre pittoreske Heimat.

Was andere als Urlaubsziel angeben, das nennen die bereits in zweiter Generation als Familienmitglieder auftretenden Geschwister Niederbach aus Südtirol ihr Zuhause. Ihrem Naturell gemäß besang das Quartett die Berge, frische Luft, Lebensfreude und Folklore, wobei stimmgewaltige Jodler Schlussakzente setzten. Mit der persönlichen Sangeswidmung "Bis wir uns eines Tages wieder sehen" gedachten die Südtiroler auch ihres verstorbenen Onkels, welcher eine wichtige Funktion in der musikalischen Entwicklung der Gruppe einnahm.

Die Stimmen der Berge rundeten den Abend mitunter durch Cover-Songs der bekanntesten Schlager aus deutschen Landen ab. Schunkelnd und mitsingend ging das Auditorium im Takt mit. Das Quintett hat sein Handwerk übrigens bei den Regensburger Domspatzen gelernt.