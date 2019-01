Ein Hilferuf erreichte die Redaktion von Jürgen Huber. Er ist Schwimmer und besucht gerne das, wie er selbst sagt, schöne Neckarschwimmbad in VS-Schwenningen. Allerdings mache ihm und anderen Besuchern dort, immer donnerstags, ein rücksichtloser Badegast zu schaffen. Dieser Mann, etwa 65 bis 70 Jahre alt, meine, die Bahn Nummer fünf gepachtet zu haben. So schildert es zumindest Huber. Er berichtet weiter, dass dieser Kampfschwimmer ihm gegenüber vor geraumer Zeit schon einmal Besitzansprüche geltend gemacht habe, als er Huber vom Beckenrand fortjagen wollte. Daraufhin kam es zu einem verbalen Duell, der unnachgiebige Schwimmer habe sich zurückgezogen, was allerdings nicht von langer Dauer war.

Jetzt wollte Huber das Aufsichtspersonal einschalten, allerdings sei es eine Stunde nicht zu sehen gewesen. Letzteres kann Susanna Kurz, Sprecherin der Stadtwerke, die auch für die VS-Bäder zuständig sind, schon einmal zurückweisen. Ein Schwimmmeister war ganz regulär anwesend und habe Aufsicht geführt. Das gehe auch gar nicht anders, immerhin muss die Aufsicht bei einem Notfall ja schnell eingreifen können.

Wie sich das Aufsichtspersonal verhalten hätte, hätte es von dem Vorfall erfahren, kann man in einem Wort umschreiben: deeskalierend. "Wir setzen auf Rücksichtnahme", und in der Regel könnten Konflikte auch so gelöst werden, erklärt Susanna Kurz. Als Vorbild diene der Straßenverkehr: Hier gelte im Zweifelsfall der Grundsatz, auszuweichen und nicht in jedem Fall auf die eigene Vorfahrt zu beharren. Außerdem biete man in beiden Bädern eine abgetrennte Sportschwimmbahn an. Dort seien die schnelleren Schwimmer am besten aufgehoben, weil sie in einem ähnlichen Tempo durch das Wasser kraulen. Und wenn nicht überholen sich die Sportler meist unproblematisch. Für Kurz sind solche Fälle, die sich wirklich zuspitzen, nicht bekannt. Im Fall des Falles helfe das Bäderpersonal, das jederzeit angesprochen werden könne.