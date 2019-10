Sie werden wenig schmeichelhaft als „Ratten der Lüfte“ bezeichnet und gelten auch in Villingen-Schwenningen als Plage: Tauben. Im kommenden Jahr will die Stadt das Tauben-Problem angehen, begleitet von der Fachfirma Astum.

50 000 Euro im Haushalt

Im Technischen Ausschuss wird am kommenden Dienstag über erste Maßnahmen abgestimmt. Im städtischen Haushalt sollen im kommenden Jahr 50 000 Euro bereit gestellt werden. Die Tiere sollen zum einen in kontrollierte Bereiche umgesiedelt und zum anderen an der Vermehrung gehindert werden.

Konkret ist vorgesehen, zunächst eine Taubenaufnahmestation in Schwenningen auf dem Flachdach neben dem Muslen-Parkhaus zu installieren. Rund um den Muslenplatz halten sich Zählungen zufolge die meisten der Vögel auf, der Platz zählt damit zu den „Tauben-Hot Spots“ innerhalb der Stadt.

Taubenwarte kümmern sich

In diesem Taubenschlag mit Ausflugmöglichkeit soll es den Tieren so gut wie möglich gehen, sie sollen sich gerne dort aufhalten und auch brüten. Allerdings: Die Eier werden regelmäßig von ein bis zwei ausgebildeten Taubenwarten gegen Gipseier ausgetauscht. Dadurch soll sich die Zahl der Tiere nach und nach verringern.

Zweite Station geplant

Der Taubenschlag in der Muslen soll etwa 100 bis 150 Tiere aufnehmen können. Damit bei nahender Überfüllung ausgewichen werden kann, soll eine weitere Station in einem abgesperrten Bereich wie dem Bauhof errichtet werden. Zunächst soll hier Platz für 150 Tauben geschaffen werden. Die künftige Gesamtkapazität sollte, so die Empfehlung der Fachleute, für etwa 800 bis 1000 Tauben geplant werden.

Die Ergebnisse dieser Maßnahmen sollen in den kommunalpolitischen Gremien vorgestellt werden, bevor entschieden werden soll, ob die Taubenplage auch im Stadtbezirk Villingen auf diese Art und Weise bekämpft wird.

Mindestens 1000 Tiere

Die Tauben –aktuell sind es nach Schätzung der Firma Astum mindestens 1000 – sind der Stadtverwaltung und vielen Bürgern seit Langem ein Dorn im Auge. Die im Taubenkot enthaltenen Säuren können dem Gutachten zufolge Schäden an Gebäuden und Photovoltaikanlagen verursachen. Der Bestand werde sich aufgrund günstiger Gegebenheiten kontinuierlich nach oben entwickeln.

Fütterungsverbot seit 2017

Im Sommer 2017 hatte der Gemeinderat mit großer Mehrheit ein Taubenfütterungsverbot im ganzen Stadtgebiet beschlossen. Kurz darauf hatten die Freien Wähler beantragt, dass sich der Gemeinderat so bald als möglich mit einem neutralen Fachmann über Lösungsmöglichkeiten berät. Fündig wurde man im bayrischen Baldham: Die 2014 gegründete Firma Astum hat sich auf Umsiedelungen von Stadttauben spezialisiert und berät als Projektbüro Städte und Gemeinden.

