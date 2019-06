Die gute alte SABA ist ein ganz besonderes Kapitel in der Wirtschafts- und Sozialgeschichte von Villingen. Sie steht für Glanz und Elend der Schwarzwälder Unterhaltungselektronik. In der jetzigen Rentner-Generation gibt es noch viele, die nach dem Desaster des Weltkriegs in der Saba eine Arbeitsstelle und ein Auskommen für sich und ihre Familie gefunden haben. In der Saba-Kantine saßen sie zu Hunderten zusammen und haben dort die Betriebsgemeinschaft und ein schmackhaftes Essen genossen – eine Wärmestube des Wirtschaftswunders. Insofern tut es manchem weh, wenn die Wahrzeichen jener Zeit alsbald zu Staub werden. Doch beständig ist nur der Wandel.

Kann und wird noch etwas bleiben? Vermutlich wenig. Die alte Saba-Kantine bietet zwar die Atmosphäre einer kultigen Veranstaltungsstätte. Doch es fehlen viele technische Voraussetzungen. Bei Lichte betrachtet wären die Umbaukosten für eine feste Bühne enorm. Wer würde dies bezahlen? Die Stadt, die gerade ein neues Kulturzentrum für die Jugend errichtet hat, will sich gewiss nicht in neue Kosten stürzen. Außerdem ist das Gebäude den Plänen des jetzigen Grundstückseigentümers schlicht im Wege. So heißt es wohl bald, mit Wehmut Abschied zu nehmen von den Hüllen der alten Saba.