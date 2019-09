von SK

VS-Villingen (sk) Positiv sei in erster Linie gewesen, dass es zu keinen schwerwiegenden Badeunfällen gekommen sei. Außerdem blieb das Kneippbad von Zwischenfällen verschont, wie sie in anderen Freibädern in Deutschland vorgekommen sind, bei denen die Polizei wegen jugendlicher Randalierer einschreiten musste.

„Als durchwachsen werten wir die Kneippbadsaison aufgrund des Wetters“, erläutert Köngeter. „Wir hatten keine so stabile Wetterlage wie im Sommer 2018, die uns wochenlang hohe Temperaturen beschert hat. In diesem Sommer wechselten sich vor allem im August und September Sonnen- und Regentage ab, was sich sofort auf unsere Besucherstatistik niederschlägt.“ Zum Vergleich: Während der verkürzten Freibadsaison 2018 (sieben Wochen lang) registrierte die BVS 23 923 Badegäste. In diesem Jahr passierten im Vergleichszeitraum 18 270 Besucher die Kneippbadkasse. Insgesamt waren es zwischen dem 30. Mai und 8. September 46 323 Badegäste. Zum Vergleich: In der kompletten Saison 2017 wurden 45 792 Gäste gezählt.

„Erfreulich war, dass wir trotz der durchwachsenen Wettermonate einen neuen Besucherrekord verzeichnen konnten“, freut sich der BVS-Geschäftsführer. In der letzten Juniwoche hat die Sahara-Hitze dem Freibad auf der Brigachinsel einen Besucheransturm beschert: Bei Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke kühlten sich 14 225 Erfrischungssuchende im Kneippbad ab – so viele wie noch nie seit Einführung der elektronischen Aufzeichnung vor 18 Jahren. Ulrich Köngeter ergänzt: „Und das in einer Woche, in der das Kneippbad aufgrund des Internationalen Schwimmfestivals nur sechs statt der regulären sieben Tage geöffnet hatte.“

Wer sich nach dem Schwimmen trotz Ende der Freibadsaison sonnen möchte, der kann dies auf der weitläufigen Liegewiese des Hallenbads tun. Die Liegen stehen für die Badegäste bereit. Die Auszubildenden im dritten Lehrjahr, Stefan Reinke und Laura Wößner, haben tatkräftig geholfen, das Hallenbad während der Revisionspause auf Vordermann zu bringen. Bild: BVS | Bild: BVS

Der Tagesrekord aus dem Jahr 2002 mit 3165 Badegästen wurde in dieser Rekordwoche nur knapp verpasst. Am 26. Juni zählte die BVS 2932 Besucher im Kneippbad. Die zweitstärkste Woche war im Kneippbad zwischen dem 21. und 28. Juli mit 6584 Besuchern.

Als stärkster Monat geht der Juni mit 19 893 Besuchen in die Freibadstatistik 2019 ein, gefolgt vom Juli mit 15 183 Besuchern und August (8417 Besucher). Die geringste Besucherfrequenz registrierte die BVS in der Pfingstwoche, in der lediglich 905 Badegäste bei Temperaturen zwischen 14 und 22 Grad kamen, gefolgt von der ersten Septemberwoche mit 947 Badegästen.

Das 2016 und 2018 erneuerte Bad finde bei den Badegästen guten Anklang, teilt die BVS mit. Nachdem einige Besucher im vergangenen Jahr die Schattensituation als optimierungsbedürftig angesehen hatten, wurden zu dieser Saison neue Sonnenschirme und ein Sonnensegel installiert sowie weitere Bäume gepflanzt. Beschwerden seien keine mehr eingegangen. Offenbar sehr guten Anklang gefunden hat der Matschspielplatz, der zu dieser Freibadsaison eingerichtet wurde. Die jüngsten Kneippbadbesucher frequentierten ihn gut.