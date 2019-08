Kommentar zu der Anmeldung von Kurzarbeit beim Wieland-Werk in Villingen

In Schwenningen kündigt der Leuchtenhersteller Waldmann im Juli die Entlassung von hundert Mitarbeiter an. In Villingen muss das Wieland-Werk im August Kurzarbeit für ein Großteil der Belegschaft ankündigen. Diese Nachrichten legen den Schluss nahe: