Oberbürgermeister Jürgen Roth hat seine Kompetenzen überschritten und den Gemeinderat rechtswidrig übergangen: So lautet das Ergebnis einer Überprüfung des Eilentscheids, mit dem Roth im vergangenen Sommer einen großen Auftrag zur Straßensanierung erteilt hatte.

Die Gemeinderatsfraktionen von FDP, SPD und Grünen hatten sich, wie berichtet, an die Kommunalaufsicht des Regierungspräsidiums gewandt, weil sie erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit von Roths Vorgehen hatten. Dieser hatte, ohne den Gemeinderat zu fragen oder auch nur zeitnah zu informieren, einen Auftrag über mehrere hunderttausend Euro per Eilentscheid an eine Baufirma erteilt. Die drei Fraktionen sehen sich in ihrer Auffassung nun durch die unabhängige Rechtsprüfung auf voller Linie bestätigt.

Das Regierungspräsidium stellte in dem vierseitigen Schreiben an Stadtrat Frank Bonath (FDP) unter anderem fest: „Die Voraussetzungen für eine Eilentscheidung lagen nicht vor. Die Information von Gemeinderat bzw. Ausschuss erfolgte nicht unverzüglich.“ Das Vorgehen des OB habe somit nicht den Voraussetzung der Gemeindeordnung entsprochen, der Eilentscheid sei nicht gerechtfertigt.

Die Kommunaufsicht sah sich daher veranlasst, an OB Roth „den Hinweis“ zu geben, künftig nur noch dann von seinem Eilentscheidungsrecht Gebrauch zu machen, wenn die Voraussetzungen „hierfür zweifelsfrei erfüllt sind“, damit in Zukunft weitere Kompetenzüberschreitungen vermieden werden.

Auf die Gültigkeit des Bauauftrags per Eilentscheid hat der Verstoß aber keine Auswirkungen. Dies wurde in dem Schreiben klar gestellt. Bei der Bewertung des Verstoßes wurde zudem berücksichtigt, dass eine Mehrheit des Gemeinderats die Entscheidung des OB nachträglich zustimmend zur Kenntnis genommen hat.

Beschwerdeführer Frank Bonath zeigte sich gestern zufrieden, dass das Regierungspräsidium „die Sachlage nun eindeutig klargestellt und die Grenzen für das Handeln des Oberbürgermeisters und der Verwaltung in der Zukunft aufgezeigt hat“. Verwunderlich sei aber, „wie einem so erfahrenen Amtsträger und seiner Verwaltung ein solcher Fehler unterlaufen konnte“, sagte Bonath.

Befremdet äußert sich der Stadtrat allerdings, wie der OB mit dem Thema in der Öffentlichkeit umgegangen sei. Bonath selbst hatte den OB über die Entscheidung aus Freiburg am Freitag informiert. Dieser wiederum nutzte den Neujahrsempfang der Stadt, um das Thema mit einigen Sätzen abzutun. „Ich fand es schade, dass er die Sache dabei weiter relativiert und ins Lächerliche gezogen hat“, kritisierte Bonath. Das Thema sei für ihn nun erledigt. Er hoffe auf eine künftig an der Sache orientierte Zusammenarbeit mit dem OB.

Ähnlich äußerte sich Joachim von Mirbach (Grüne). Die Aussage des OB beim Neujahrsempfang, er habe aus dem Vorfall gelernt, dass in VS nichts unkompliziert praktisch gehe, zeuge leider von „keinem großen Unrechtsbewusstsein“. Die Prüfung der Aufsichtsbehörde zeige klar, dass es nicht der Gemeinderat sei, der dem OB Knüppel zwischen die Beine werfe, sondern dass der OB sich nicht an Recht und Gesetz gehalten habe.