VS-Villingen (jef) Der Jubel bei vielen Bürgern und Autofahrern der Stadt war riesig, als die Verwaltung im Mai spontan eine der schlechtesten Straßen im Stadtgebiet sanieren ließ: die Sebastian-Kneipp-Straße. Damals hatten sich die Verantwortlichen kurzerhand dazu entschieden, die Oberfläche ohne die eigentlich nötigen Vorarbeiten mit einer dünnen Asphaltschicht einzuebnen. Bei den anderen Straßen lag man gut im Zeitplan und die Asphaltmaschine war damals ohnehin gerade im Stadtgebiet im Einsatz, weshalb die Reparatur auch günstig war. „Aus technischer Sicht sind wir sehr zufrieden mit dem Ergebnis“, erklärt Madlen Falke, Sprecherin der Stadtverwaltung, auf SÜDKURIER-Nachfrage. Die Sanierung sei gut und ohne Probleme verlaufen, auch in Sebastian-Kneipp-Straße, die aufgrund des schlechten Zustandes eigentlich gar nicht für das Verfahren geeignet war. Bislang sei es zu keinen Schäden an der neuen Schicht gekommen. Lediglich einige Bürger hätten Kritik geäußert, dass die Fahrbahn hier nicht absolut eben geworden sei. Wellen und Senken seien noch spürbar. „Aber wir haben eine große Verbesserung erreicht“, sagt Falke zum städtischen Experiment. Jetzt müsse man abwarten, wie lange der Belag tatsächlich hält. Der Winter könnte zum entscheidenden Härtetest werden, je nachdem wie viel Niederschlag fällt und wie die Temperaturen sein werden.

Gefahr für Radfahrer

Weil im Vorfeld der Sanierung Schachtdeckel und andere Anschlüsse nicht an das neue Straßenniveau angepasst werden konnten, unterbrechen seither zahlreiche Vertiefungen die ansonsten ebene Oberfläche. Zwei bis drei Zentimeter fällt die Oberfläche hier steil ab. Was für Autofahrer kaum ein Problem darstellt, kann bei Unachtsamkeit schnell zu einer gefährlichen Falle für Radfahrer werden, wenn zum Beispiel Reifen sich verkanten, oder ein solches Schlagloch den Fahrer ordentlich durchschüttelt. „Wir sind uns der Gefahr bewusst“, so Falke. Zwar habe es bislang keine Beschwerden oder Unfälle gegeben, dennoch seien derzeit Mitarbeiter der Technischen Dienste (TDVS) im Einsatz, um die tiefer liegende Abdeckungen anzuheben und so die Gefahrenstellen zu entschärfen, erklärt Falke. Bereits in den kommenden Tagen sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Dann können neben Autofahrern auch wieder alle Zweiradlenker den neuen Fahrkomfort auf der Sebastian-Kneipp-Straße gefahrlos genießen.