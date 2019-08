In der Nacht zum Samstag ist in der Dickenhardtstraße laut Polizei ein Mercedes gegen einen Laternenmast geprallt. Über die Frage, wer von den beiden alkoholisierten Insassen gefahren ist, besteht noch Uneinigkeit. Bei dem Unfall wurden sowohl das Auto, als auch die Laterne und der Zaun total beschädigt. Den Beamten des Polizeirevier Schwenningen erklärten die Insassen des kaputten Mercedes, dass der kleinere Mann der Fahrer gewesen sei. Diese Aussage passte aber nicht zu der von den Beamten festgestellten Stellung des Fahrersitzes. Der war so weit hinten eingerastet, dass der angebliche Fahrer gar nicht an die Pedale gekommen wäre. Beide Männer hatten getrunken. Der 21-jährige Fahrer kam beim Atemalkoholtest auf 1,16 Promille. Sein Nebenmann brachte es auf umgerechnet 1,5 Promille. Der 21-Jährige ist seit Juli diesen Jahres ohne Führerschein. Die Polizei ordnete zwei Blutentnahmen an. Wegen technischer Mängel stellte die Polizei den Mercedes sicher. Die Ermittler haben gegen beide Männer wegen verschiedener Delikte ein Verfahren eingeleitet.